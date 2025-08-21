快訊／刑事局發布新一波刑警大隊長人事令　14人名單曝光

▲刑事局外觀。（圖／記者吳杰澄攝）
記者張君豪／台北報導
刑事局21日下午發布包含秘書、薦任技正、縣市大隊長等14名中高階警職人事命令，刑事局表示：基於現階段推動刑事工作需要，以有效發揮整體治安功能，並促進各警察機關職務交流，刑事局及各警察機關重要刑事警職職缺，經考核相關遴選名單人員的品德操守、專業能力、工作績效及內外勤職務歷練等原則，作通盤檢討後報奉內政部警政署核定發布，相關調整如下：
總計14員，統一於2025年8月25日周一辦理交接到任程序
壹、刑事局第四序列秘書、薦任技正
一、刑事局偵查第九大隊副大隊長陳培德陞任刑事局秘書
二、刑事局電信偵查大隊副大隊長郭有志陞任刑事局薦任技正
貳、刑事局第五序列副大隊長
一、屏東縣政府警察局刑事警察大隊大隊長林佑裕調任刑事局偵查第八大隊副大隊長
二、新竹縣政府警察局刑事警察大隊大隊長李奇勳調任刑事局偵查第九大隊副大隊長
三、苗栗縣警察局刑事警察大隊大隊長張瑋倫調任刑事局電信偵查大隊副大隊長
參、第五序列刑事警察（大）隊（大）隊長、研究員
一、嘉義市政府警察局刑事警察大隊大隊長呂松浩調任新竹縣政府警察局刑事警察大隊大隊長
二、保安警察第七總隊刑事警察大隊大隊長蔡志炎調任嘉義市政府警察局刑事警察大隊大隊長
三、保安警察第三總隊刑事警察大隊大隊長莊恒權調任苗栗縣警察局刑事警察大隊大隊長
四、鐵路警察局刑事警察大隊大隊長張益誠調任保安警察第七總隊刑事警察大隊大隊長
五、刑事局研究員葉士傑調任屏東縣政府警察局刑事警察大隊大隊長
六、刑事局偵查第八大隊隊長馬嘉宏陞任連江縣警察局刑事警察隊隊長
七、刑事局偵查第一大隊隊長黃仲玟陞任鐵路警察局刑事警察大隊大隊長
八、刑事局偵查第九大隊隊長張伊君陞任保安警察第三總隊刑事警察大隊大隊長
九、連江縣警察局刑事警察隊隊長楊國松調任刑事局研究員
