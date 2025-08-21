　
社會 社會焦點 保障人權

死刑「難執行」！藍委推「無期徒刑三級化」　法務部回應了

▲▼ 國民黨立委吳宗憲召開 無期徒刑應分級 合併執行須修正 刑法修法 記者會 黃建賓 林沛祥 牛煦庭。（圖／記者屠惠剛攝）

▲藍委提「無期徒刑三級制」，對此法務部也簡單回應。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃宥寧／台北報導

法務部今（21）日就《刑事訴訟法》修正草案召開記者會，原本重點在回應民眾黨主張刪除「勾串共犯或證人之虞」羈押事由，但會後媒體追問國民黨立委吳宗憲推動無期徒刑分級及死刑爭議。對此，常務次長黃謀信強調，憲法法庭113年憲判字第8號已明確指出，死刑在特定條件下屬合憲，法務部立場就是依法執行，不會因外界質疑而動搖。

台灣民眾黨日前提出《刑事訴訟法》修正草案，主張刪除「勾串共犯或證人之虞」的羈押事由，理由是認為現行規定過於嚴苛，恐導致人身自由受限。不過，法務部強調，此舉將嚴重衝擊偵查效能，等同縱容被告串證、妨害真實發現，因此表明反對立場。

至於國民黨立委吳宗憲提出的「無期徒刑分級」構想，則規劃為三級，第一級終身監禁不得假釋，第二級須服刑40年才可聲請，第三級則維持現行25年制度。吳宗憲強調，此舉是因死刑幾乎判不了，透過分級可讓法官依犯罪惡性細緻裁量，避免罪大惡極者過早重返社會。

黃謀信說，憲法法庭在113年憲判字第8號釋憲中已提醒立法機關，故意殺人態樣廣泛複雜，在立法層面有進一步區別的可能。憲法法庭建議，有關機關應定期檢討是否及如何區別行為樣態，藉以限縮死刑適用範圍，並考慮另訂適當替代刑罰，例如提高假釋門檻的特殊無期徒刑，或更長期的有期徒刑，以取代死刑。

據悉，法務部已依釋憲意旨，研擬修正《刑法》第77條，增訂規定凡犯下故意殺人或殺人未遂，經判無期徒刑或10年以上有期徒刑者，一律不得假釋，目前草案已送交行政院審查。

黃謀信解釋，「無期徒刑不得假釋」並非新提案，法務部早有規劃，與國民黨推動的「分級制度」差異僅在於是否進一步細分等級，後續仍可持續討論。

