遭民進黨控炒農地增值14倍！　林思銘怒：對潑髒水抹黑不排除提告

▲林思銘。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

民進黨立法院黨團今（20日）開記者會指控林思銘涉嫌炒農地。對此，林思銘駁斥指出，自己從政以來光明磊落、清清白白，民進黨一再抹黑、惡意造謠，只會暴露其執政無能與虛偽，「造謠一張嘴，闢謠跑斷腿！」，民進黨用潑髒水方式抹黑，他必要時不排除提告。

針對民進黨立委范雲、新竹縣議員歐陽霆及林志潔教授今日召開記者會指控指控林思銘涉嫌炒農地，其中有塊農地就以2300萬購入，之後以3億2800萬出售，價差達14倍。

林思銘指出，合法信託、借名登記，絕無涉土地炒作，所謂「寶山土地」實際所有人，是竹北市長鄭朝方的前秘書，沈姓人士的父親，他僅在律師執業時期，依法以信託名義受託登記。整個過程合法透明，與炒地完全無關。如今民進黨再度冷飯熱炒，就是赤裸裸的栽贓。

林思銘提到，勤跑基層是民意代表的責任，民進黨抹黑造謠根本毫無根據，他是新竹鄉親一票一票選出來的區域立法委員，出席鄉親邀約，也是跑基層的活動之一。若有人假借「與林思銘熟識」，藉此對外宣稱與他私交熟稔並墊高自己行情，而有所謂招搖撞騙行為，請提供證據向檢調機關提出檢舉並依法追查。若上述藉由假借與他熟識的名義，相關行為有妨礙他名譽之虞，他將不排除對這些人士提起民、刑事訴訟，以正視聽。

林思銘強調，民進黨權貴才是真正「喬」到昏天暗地，民進黨真正該被檢驗的，是高層人事以及光電弊案等黑幕。近期林錫耀被爆料關說司法人事，喬到昏天暗地，以及鄭永金家族與涉及台南光電弊案的力暘集團總裁古盛煇聯手「炒作綠電」，古盛煇同時也兼具新竹小英之友會副秘書長身分，二人聯手從2016年到2019年成立9間綠能公司，成立時資本額僅5萬到10萬，幾年轉眼變數億元，讓「台電跌倒，綠電賺飽」。民進黨籍前新竹縣長林光華更曾批評鄭永金代表的新竹鄭家是「貪婪家族」，鄭家才是新竹縣真正的炒地皮大戶，民進黨也不改一貫雙標、選擇性抹黑的本質，對民進黨自家的喬人事黑幕、光電弊案、綠友友大炒地皮的惡行惡狀卻避之不談。反倒是拼命用不實謠言抹黑在野立委，掩蓋自己喬官位、喬人事、炒地皮、賺黑錢的真相。一邊黑箱喬人事，一邊造謠打擊在野黨，面對823的反罷免投票，又開始抹黑造謠，這就是民進黨的真面目，請問民進黨要出來說清楚嗎？新竹鄭家你們要出來說清楚嗎？

林思銘再轟，民進黨執政下能源荒、物價漲、空污惡化，民生問題不思解決，抹黑成日常，對於對等關稅談判這樣的民生經濟議題毫無作為，只會製造「降智圖卡」、在政論節目帶風向，抹黑在野立委。今天范雲、林志潔、歐陽霆等人再度用潑髒水方式抹黑，根本就是照著王義川的造謠教戰手冊在執行，這已經完全證明，民進黨不是在問政，而是徹底淪為靠抹黑謠言生存的政黨。

林思銘指出，謠言可以很容易製造，但是非公道要在很久之後才會來到，這不是民主社會應有的現象，請新竹縣鄉親們在 8 月 23 日站出來，用一張《不同意罷免》的選票，守護清白、守護民主。

