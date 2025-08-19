南市府助七股災民修繕，工班媒合率近9成！

▲臺南市政府水利局協助家園重建。

臺南市政府為加速七股區居民的復原進度，黃偉哲市長指示跨局處全面動員協助災區修繕民宅，水利、地政、交通等局處偕同媒合廠商周末假日不休息，持續投入辦理房屋修繕救援工作，整體媒合率接近9成。

根據水利局統計，截至8月18日，七股區一般戶修繕需求共392戶，有355戶表示有意願修繕，其中171戶經勘查後無修繕意願，不須媒合。截止目前已完成勘查與估價的戶數達338戶，媒合率近9成。

▲七股區一般戶修繕需求共392戶，有355戶表示有意願修繕。

在有意願修繕的戶數中，已有37戶完成簽約，其中4戶已完工、16戶施工中、17戶待開工；另有130戶正進行現勘或估價，54戶排定後續勘查。針對會勘後仍未簽約之案件，水利局指出主要因為部分民眾因修繕型式、材質選擇（如是否採用紅黑瓦）、修繕經費或自行尋覓廠商等因素，選擇觀望影響媒合意願，故造成修繕進度略有延後。

水利局局長邱忠川表示為加快修繕作業，除平日持續投入人力，也利用週末假日加派人力前往災區協助媒合及簽約，截至目前累計已投入逾218人次，確保修繕進度不受天候與假日影響，目前仍不懈怠持續協調媒合中，

▲除平日持續投入人力，也利用週末假日加派人力前往災區協助媒合及簽約。

施工中案件亦請廠商全力趕辦，期讓市府服務能以最快之速協助災民重建家園。