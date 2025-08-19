年代民調／李四川選新北橫掃民進黨　黃國昌碰綠營皆輸5百分點以上

▲2026新北市長選戰熱門人選，李四川、黃國昌、蘇巧慧、劉和然、林右昌。（圖／資料照）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席黃國昌、台北副市長李四川先後宣布投入新北市長選戰，根據年代民調中心18日公布新北市長民調，政壇盛傳的5名潛在人選，還包括民進黨的林右昌、蘇巧慧及國民黨劉和然。民調顯示，如果藍營推李四川，綠都呈現落後，蘇巧慧落後8.5%、林右昌落後10.8%。如果藍營推劉和然，綠都呈現領先。如果藍白共推近期正式表態的黃國昌，綠都呈現領先，蘇巧慧領先5.8%、林右昌領先7.5%。

根據民調結果，若國民黨進行初選，李四川和劉和然相比，李的支持度31.6%、劉的支持度4.2%，李四川壓倒性勝出。民進黨部分，蘇巧慧21.9%勝過林右昌的12.2%。

若藍綠對決，藍營推出李四川的話，則以37.7%贏過蘇巧慧的29.2%，變為李四川對決林右昌，則李的支持度37.5%，勝過林的支持度26.7%。若國民黨推出劉和然，面對蘇、林二人，劉都落後近10個百分點上下。

而黃國昌宣布投入新北市長選舉，藍營民代也多釋出善意，若藍白共推黃國昌參選，面對蘇巧慧，則黃國昌支持度29.3%，蘇巧慧支持度35.1%；若黃國昌、林右昌「雙昌對決」，則黃國昌支持度27.5%、林右昌支持度35.0%。

此次民調的調查區域為新北市、調查對象為年滿20歲以上民眾、調查時間在8月12至16日，調查方式為電話訪問。樣本規模1072 位，抽樣誤差在 95%信心水準之下，抽樣誤差在 ± 3.0 個百分點之內。 抽樣方法採用「分層隨機抽樣法」，以行政區別為分層單位。

以住宅電話 號碼簿為抽樣底冊，建置電話號碼資料庫，每筆被抽出的電話號碼採後兩 碼隨機方式，加大涵蓋率，確保所抽出的樣本更具代表性。資料分析依照新北市 20 歲以上母體性別、年齡、行政區等變項 之人口結構進行統計加權處理。