生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中秋燈籠夜遊、電音+踢踏舞！恆春「半島花花生活節」跨國派對

▲▼恆春「2025半島花花生活節」即將於10月3日至10月19日展開。（圖／火箭人實驗室提供）

▲菲律賓移工樂團曾在2024大港開唱演出，如今將登上恆春「2025半島花花生活節」。（圖／火箭人實驗室提供）

記者林育綾／綜合報導

恆春一年一度的「半島花花生活節」即將於10月3日至10月19日展開，今年邀請馬來西亞、香港、德國、菲律賓、加拿大等地的藝術家，攜手恆春在地團隊，帶來跨國文化派對。像是中秋夜有馬來西亞獨特的「燈籠夜遊」，還有德國電子樂手「阿滷」Rübezahl 、台灣踢踏舞者Malikah 共同演出。

2025半島花花生活節以「記憶的聲音」、「行旅的身體」、「交會的頻率」3大主題，邀請國際與恆春在地藝術家，透過音樂、舞蹈、科技與生活體驗，共同舉行一場跨文化的派對。

10月3日開幕中秋夜，以馬來西亞的「MOONderful馬味中秋節」揭開序幕，帶來華人社區獨特的「燈籠夜遊」與親子手作，營造南洋風情的節慶氛圍。隨後，由香港的天文專家衞叔，帶領觀眾在《望月開花起》一同仰望月亮，分享跨地域的月亮記憶。

▼香港的天文專家衞叔帶領觀眾一起賞月。（圖／火箭人實驗室提供）

▲▼恆春「2025半島花花生活節」即將於10月3日至10月19日展開。（圖／火箭人實驗室提供）

夜晚則是來自「搖搖樂非洲鼓舞團」帶來《鼓語與族語的共振》，排灣族歌謠與西非鼓聲交錯，從〈Kudani：祖母之歌〉到〈Moribayassa：還願之舞〉，以強烈而純粹的節奏，帶領觀眾走一場跨大洲的精神旅行。

另有德國電子樂手「阿滷」Rübezahl、台灣踢踏舞者Malikah，將於10月7日、10月9日演出《鐵馬樂園 Vélo Paradis》。這對搭檔曾以單車橫跨20個國家，用旅程中的聲音與故事，轉化成奇幻的舞台聲景，此次演出特別將「腳踏車零件」化為樂器，邀請觀眾一同進入冒險與聲音的國度。

延續聲音探索，阿滷將在10月9日的《電子聲音實驗室》帶領觀眾用水果、手電筒、甚至自身的身體創造樂器，並透過即興合奏，開啟一場創意無限的聲音遊戲。

▼德國實驗音樂家阿滷（Rübezahl ），將在《電子聲音實驗室》帶領參加者用水果、身體創造樂器。（圖／火箭人實驗室提供）

▲▼恆春「2025半島花花生活節」即將於10月3日至10月19日展開。（圖／火箭人實驗室提供）

10月10日晚上，舞台轉往恆春的「畔」酒吧，來自菲律賓、現居台灣的「Guhit Band」，組成充滿靈魂與使命感的雷鬼樂團，曾在2024年登上台灣指標音樂節「大港開唱」，也是首支登上該舞台的菲律賓移工樂團，如今將在半島花花生活節演出。

10月14日由跨足數位藝術與表演領域的「Chimerik 似不像」，舉辦「數位創作指南」工作坊，帶領創作者探索最新的數位藝術資料庫，實踐科技與表演的結合。

10月15日由加拿大舞傑出個人表演獎的編舞家Andrea Nann，攜手在地舞團「半島不穿鞋」，共同帶來「Moving into Being 滋養系身體練習」工作坊，並在10月16日演出獨舞作品 《一種瘋狂的希望》，兩場演出分別透過呼吸、律動、個人記憶的舞蹈敘事，探索身體與情感的共鳴。

▼加拿大舞者 Andrea Nann透過呼吸、律動與個人記憶，演出舞蹈作品。（圖／火箭人實驗室提供）

▲▼恆春「2025半島花花生活節」即將於10月3日至10月19日展開。（圖／火箭人實驗室提供）

「半島花花生活節」自創辦以來，持續以南國半島為舞台，邀請世界各地的藝術家與在地團隊交流、共創，今年節目不僅涵蓋音樂、舞蹈、工作坊，更從傳統文化、聲音實驗，到數位科技，呈現國際文化如何在恆春這片土地上交會、綻放。

今年的節目不只是觀看演出，更邀請大家親身參與，從馬來西亞的燈籠踩街、香港的望月賞星、非洲的鼓聲祈禱，到德國的聲音實驗、加拿大的舞蹈療癒與國際新媒體創作，「2025 半島花花生活節」期望讓旅人走進恆春，與世界各國的藝術家在恆春小鎮交會，共同創作、共舞、探索。

