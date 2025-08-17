跨世代同台飆歌！鳳飛飛金曲歌唱競賽　優勝名單出爐

▲各組最佳台風及造型獎的得獎者。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市大嵙崁文教基金會與鳳飛飛慈善基金會攜手舉辦「鳳飛飛金曲歌唱競賽」，開放報名後吸引全臺各地、不同年齡層的歌唱愛好者踴躍參與，報名總人數近兩百位。歷經初賽激烈選拔，脫穎而出的優秀選手們16日齊聚桃園大溪，以動人歌聲向「帽子歌后」致敬，重現經典旋律。

比賽設有兒少組、社會組及樂齡組三大組別，參賽者挑戰鳳飛飛歷年膾炙人口的國、台語金曲，涵蓋抒情慢歌與輕快舞曲，展現其多樣化音樂風格。8月16日比賽當日上午，由兒少組率先登場，小選手們以充滿朝氣與童真的歌聲詮釋「流水年華」、「巧合」、「心肝寶貝」等經典之作，為活動揭開溫暖序幕。

▲兒少組金獎蕭于淼。（圖／文化局提供）

午後登場的社會組與樂齡組，則以成熟穩健的唱功與深刻情感演繹「想要跟你飛」、「我是一片雲」、「楓葉情」等名曲，無論年齡層，參賽者都展現對鳳飛飛音樂的熱愛與敬意，讓經典旋律再次重現在舞台上。

▲兒少組所有參賽者。（圖／文化局提供）

除每組前三名可獲頒專屬獎牌與獎金外，為鼓勵選手在舞台表現的全方位發揮，特別設立「最佳造型獎」與「最佳臺風獎」，肯定在造型與舞台魅力表現突出的參賽者。各組第一名可獲獎金30,000元、第二名20,000元、第三名獎金10,000元；各組「最佳造型獎」與「最佳臺風獎」代表一名，則獲得獎金3,500元及獎座。

▲社會組參賽者。（圖／文化局提供）

鳳飛飛金曲歌唱競賽得獎名單：

兒少組：金獎蕭于淼、銀獎林曜心、銅獎梁珞箖、最佳台風獎邱楉夏、兒少組 最佳造型獎陳貞樺。

社會組：金獎張雪琴、銀獎洪孝欣、銅獎田絲晴、最佳台風獎楊欣慧、最佳造型獎陳采婕。

樂齡組：金獎陳香菱、銀獎林美齡、銅獎戴惠如、最佳台風獎何麗玲、最佳造型獎郭文瑞。