禁說笑死了！他曝「改1字」秒活用　萬人驚呆：罵人很萬用

▲媽媽習慣說餓扁了、氣扁了，讓原PO哭笑不得。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／劉維榛報導

一名妹子透露，媽媽忌諱「死」字，於是通通改成「扁」，像「餓死」變「餓扁」、「氣死」變「氣扁」。原PO笑虧雖然餓扁能理解，但氣扁太有畫面。文章引發萬人熱議，「我從小看電影就是說『壞人扁掉了』」、「那罵人會很可愛，你去扁啦」、「我是鼠派的，氣鼠、笑鼠、累鼠」。

一名女網友在Threads表示，媽媽對「死」字非常忌諱，加上聽起來不文雅，因此要求以「扁」字來取代「死」字，實際舉例來說，「餓死、氣死、累死」會改說成「餓扁了、氣扁了、累扁了」。

原PO與家人也不禁笑虧，「餓扁就算了，氣扁是什麼？」一開始聽還會愣住，但久而久之也被這套語言洗腦。

更妙的是，前陣子網路上還掀起「笑死」與「超好笑」兩派大戰，原PO則靈機一動直呼，看來媽媽是要加入「笑扁」的派別，不知道是否也有人有類似經驗呢？

底下網友也笑虧很萬用，「最好笑是飽死會變成『飽扁了』，飽怎麼會扁呢」、「扁還滿可愛的，一種無力感，像漢堡肉被壓扁一樣」、「那罵人會很可愛，你去扁啦」、「哇發票中了一萬欸！爽扁了」、「那煩死不就變成煩扁了」、「原來不是只有我家這樣，我爸媽也不喜歡『死』字，我從小看電影就是說『壞人扁掉了』，現在推行到我男友跟朋友也一起說」。

其他人也分享各種爆笑用詞，「我隊友以前講過：笑到扁掉」、「我都用：餓到掉渣、帥到掉渣、忙到掉渣、累到掉渣」、「我是鼠派的，氣鼠、笑鼠、累鼠」、「我都講笑爛了、餓爛了、氣爛了，好像也不錯欸」、「換成『哭』也能通喔」、「餓炸、氣炸、累炸或是我要炸了，適用各種情境」。