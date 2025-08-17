柯文哲昔談核廢料　如「把肛門縫起來！跟你講好吃怎吞得下」

▲民眾黨前主席柯文哲。（資料照／記者林敬旻攝）



政治中心／台北報導

民眾黨主席黃國昌近日代表正方，出席核三重啟公投第四場的意見發表會，他大力批評民進黨是用「核燃料棒放誰家」恐嚇人民。不過，最近有不少網友分享，台北市前市長柯文哲過去談及核廢料時的評論，他形容是「把肛門縫起來，跟你講這個好吃，你怎麼吞得下去」。

核三重啟公投於8月23日投票，公投主文為「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉」。國民黨17日表示，核三延役，不只是能源問題，更是國安與經濟問題。

對於「核廢料沒地方放」等說法，除了黃國昌近日在意見發表會上，大力批評民進黨是用「核燃料棒放誰家」來恐嚇人民；而國民黨今天（17）也表示，目前台灣的核廢料皆存放在核電廠廠區內，採用國際認證的「乾式儲存」技術，可安全保存至少40年，並有完整安全防護。

國民黨指出，芬蘭、瑞士等國的最終處置場已與台電簽署合作備忘錄，技術與規劃皆可行。政府應加速選址與工程進度，而不是用「放你家」的恐嚇語言誤導民眾。

不過，最近也有不少網友在社群媒體上分享柯文哲2015年，談及「核廢料」的評論。在2015年12月，台電核二乾式貯存廠最快於2年半後啟用，勢必會影響到北北基等地。而時任台北市長柯文哲，對於核廢料議題表態，「我是一定反對」。他說，問題是核一、核二廠核廢料已經塞滿，所以新總統上來要煩惱問題，「我以前比喻把肛門縫起來，跟你講這個好吃，你怎麼吞得下去」，問題是要怎麼解決，還是要想辦法解決，這是問題沒有錯。