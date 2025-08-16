全台唯一！「一見雙雕」七股鹽山開展　胖鯊魚鯊西米Q萌登場

▲「2025一見雙雕藝術季」在七股鹽山登場，鹽雕與人氣IP鯊西米同框超吸睛。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「2025一見雙雕藝術季」16日在台南七股鹽山熱鬧開展！今年結合人氣LINE貼圖角色《胖鯊魚鯊西米》家族，變身鹽鄉導覽員，陪大家「鹽路去旅行」，展期一路到11月15日。

由交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦的「2025一見雙雕藝術季」16日在台南七股鹽山盛大開展，推出全台唯一融合「鹽雕」與「光雕」的藝術盛會。今年特別與人氣IP《胖鯊魚鯊西米》合作，打造沉浸式鹽鄉旅行體驗，邀請民眾沿著台61線幸福公路，感受雲嘉南獨特的自然與人文風情。

開幕式上午10時於七股鹽山舉行，包括交通部觀光署黃勢芳副署長、立法委員及地方民意代表、觀光業者及協會代表等多位貴賓共同出席，為活動揭開序幕。

黃勢芳副署長指出，近期南部地區受颱風及西南氣流影響，觀光產業亟需振興。觀光署將持續推動設施修繕並結合活動推出振興方案，希望透過「一見雙雕」凝聚地方力量，重建觀光人潮、帶動經濟復甦。

雲嘉南管理處表示，今年以「鹽路去旅行」為策展主題，將展區分段呈現鹽田、咖啡、海洋、沙灘等意象，並融入七股鹽山、水晶教堂等地景。展覽期間設有「鹽味泡腳池」、「沙灘戲鹽池」等親子互動體驗，讓民眾留下獨特鹹味回憶。

鹽雕藝術展自8月16日至11月15日於七股鹽山登場；光雕地景藝術則將於10月18日至11月15日在北門井仔腳瓦盤鹽田展出，搭配音樂會、餐桌體驗、親子活動與套裝遊程，活動精彩豐富。

雲嘉南管理處表示，本屆以「鹽路去旅行」為主題，展區結合七股鹽山、水晶教堂、生命之樹等地景，還有鹽味泡腳池、沙灘戲鹽池等互動設施，打造適合親子、情侶、樂齡族群的夏日遊樂園。

不只白天有鹽雕，10月18日至11月15日於北門井仔腳瓦盤鹽田，還有每週五至日登場的光雕地景藝術秀，每15分鐘一場，搭配夕陽海景，營造最浪漫的鹽田夜晚。

活動期間更安排小小鹽雕師體驗、親子戲水、音樂會、白金微醺餐桌等系列活動，並與旅行社合作推出二日遊套裝行程，讓遊客輕鬆玩遍鹽鄉。雲嘉南管理處強調，「一見雙雕」已成為夏季代表性觀光品牌，邀請大家跟著鯊西米一起開啟屬於你的「鹹味之夏」。