　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

全台唯一！「一見雙雕」七股鹽山開展　胖鯊魚鯊西米Q萌登場

▲「2025一見雙雕藝術季」在七股鹽山登場，鹽雕與人氣IP鯊西米同框超吸睛。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲「2025一見雙雕藝術季」在七股鹽山登場，鹽雕與人氣IP鯊西米同框超吸睛。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「2025一見雙雕藝術季」16日在台南七股鹽山熱鬧開展！今年結合人氣LINE貼圖角色《胖鯊魚鯊西米》家族，變身鹽鄉導覽員，陪大家「鹽路去旅行」，展期一路到11月15日。▲「2025一見雙雕藝術季」在七股鹽山登場，鹽雕與人氣IP鯊西米同框超吸睛。（圖／記者林東良翻攝，下同）

由交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦的「2025一見雙雕藝術季」16日在台南七股鹽山盛大開展，推出全台唯一融合「鹽雕」與「光雕」的藝術盛會。今年特別與人氣IP《胖鯊魚鯊西米》合作，打造沉浸式鹽鄉旅行體驗，邀請民眾沿著台61線幸福公路，感受雲嘉南獨特的自然與人文風情。

▲「2025一見雙雕藝術季」在七股鹽山登場，鹽雕與人氣IP鯊西米同框超吸睛。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲「2025一見雙雕藝術季」在七股鹽山登場，鹽雕與人氣IP鯊西米同框超吸睛。（圖／記者林東良翻攝，下同）

開幕式上午10時於七股鹽山舉行，包括交通部觀光署黃勢芳副署長、立法委員及地方民意代表、觀光業者及協會代表等多位貴賓共同出席，為活動揭開序幕。

▲「2025一見雙雕藝術季」在七股鹽山登場，鹽雕與人氣IP鯊西米同框超吸睛。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃勢芳副署長指出，近期南部地區受颱風及西南氣流影響，觀光產業亟需振興。觀光署將持續推動設施修繕並結合活動推出振興方案，希望透過「一見雙雕」凝聚地方力量，重建觀光人潮、帶動經濟復甦。

▲「2025一見雙雕藝術季」在七股鹽山登場，鹽雕與人氣IP鯊西米同框超吸睛。（圖／記者林東良翻攝，下同）

雲嘉南管理處表示，今年以「鹽路去旅行」為策展主題，將展區分段呈現鹽田、咖啡、海洋、沙灘等意象，並融入七股鹽山、水晶教堂等地景。展覽期間設有「鹽味泡腳池」、「沙灘戲鹽池」等親子互動體驗，讓民眾留下獨特鹹味回憶。

▲「2025一見雙雕藝術季」在七股鹽山登場，鹽雕與人氣IP鯊西米同框超吸睛。（圖／記者林東良翻攝，下同）

鹽雕藝術展自8月16日至11月15日於七股鹽山登場；光雕地景藝術則將於10月18日至11月15日在北門井仔腳瓦盤鹽田展出，搭配音樂會、餐桌體驗、親子活動與套裝遊程，活動精彩豐富。

雲嘉南管理處表示，本屆以「鹽路去旅行」為主題，展區結合七股鹽山、水晶教堂、生命之樹等地景，還有鹽味泡腳池、沙灘戲鹽池等互動設施，打造適合親子、情侶、樂齡族群的夏日遊樂園。

▲「2025一見雙雕藝術季」在七股鹽山登場，鹽雕與人氣IP鯊西米同框超吸睛。（圖／記者林東良翻攝，下同）

不只白天有鹽雕，10月18日至11月15日於北門井仔腳瓦盤鹽田，還有每週五至日登場的光雕地景藝術秀，每15分鐘一場，搭配夕陽海景，營造最浪漫的鹽田夜晚。

▲「2025一見雙雕藝術季」在七股鹽山登場，鹽雕與人氣IP鯊西米同框超吸睛。（圖／記者林東良翻攝，下同）

活動期間更安排小小鹽雕師體驗、親子戲水、音樂會、白金微醺餐桌等系列活動，並與旅行社合作推出二日遊套裝行程，讓遊客輕鬆玩遍鹽鄉。雲嘉南管理處強調，「一見雙雕」已成為夏季代表性觀光品牌，邀請大家跟著鯊西米一起開啟屬於你的「鹹味之夏」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
574 2 9261 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／48歲男失聯！尋獲已成冰冷遺體
快訊／新北逆倫血案！男持刀追砍母親
才宣布取消演唱會　日女星3天後癌逝
7歲愛女解剖「舌頭咽喉不見」　等不及修復！母決定8／20火化
快訊／大雷雨襲2縣市「防冰雹」　警戒範圍曝
2女無罩逛夜市！「邊晃邊吃香腸」路人搶拍

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

全台唯一！「一見雙雕」七股鹽山開展　胖鯊魚鯊西米Q萌登場

金門金湃節市集登場！史奴比擔任一日店長　大小朋友fun開玩

台南七股屋頂開天窗？傳每天住旅館700元　市府：報導失實

黃偉哲站台！「百味台南好禮相伴」登場　台南美食北上桃園台茂

深化合作契機！花蓮縣府拜訪香港指標零售平台　拓展海外通路　

花蓮學生簿本換新裝！　13種免費簿本登場

女力來了！「東工坊伸展台」助台東婦女勇闖職涯新舞台

關山第1屆拉密桌遊競賽　另類慶祝祖父母節長輩開心參與

台東縣公告全品項救助　申請期限8／16～8／29日

透過聲音、氣味感受　視障民眾首登鹿野高台體驗熱氣球

泰勒絲合體男友錄Podcast　大方放閃..眼神都是愛！

【阿嬤被巴蕊】叛逆黑貓：誰叫妳叫我不要吃太多^^

【噓～別說了】護士給熬夜新生兒"講道理"　他1手勢反骨回擊

【楊柳神閃避！】首個「未被擊敗」的颱風！　飆速閃避最高山

【捷運掏水果刀】男被抓罵X你媽 嗆警：我是廚師！下場超尷尬XD

【整台飛起】撞防撞車瞬間！廂型車重摔 棒球隊8傷送醫

【最新詐騙手法】假銀行寄信騙你卡被盜！網友差點中招QQ

【國3嚴重事故】廂型車追撞防撞車！　嘉義某國中棒球隊8傷送醫

【桃園工安意外】「50公尺吊臂」吊車翻覆！鐵條飛出擊中女路人

爸爸回家第一抱是誰？女兒爭輸媽媽崩潰大哭

全台唯一！「一見雙雕」七股鹽山開展　胖鯊魚鯊西米Q萌登場

金門金湃節市集登場！史奴比擔任一日店長　大小朋友fun開玩

台南七股屋頂開天窗？傳每天住旅館700元　市府：報導失實

黃偉哲站台！「百味台南好禮相伴」登場　台南美食北上桃園台茂

深化合作契機！花蓮縣府拜訪香港指標零售平台　拓展海外通路　

花蓮學生簿本換新裝！　13種免費簿本登場

女力來了！「東工坊伸展台」助台東婦女勇闖職涯新舞台

關山第1屆拉密桌遊競賽　另類慶祝祖父母節長輩開心參與

台東縣公告全品項救助　申請期限8／16～8／29日

透過聲音、氣味感受　視障民眾首登鹿野高台體驗熱氣球

解讀「雙普會」走紅毯內幕？　陸媒高度關注兩人「唇語交鋒」

離中秋還有52天！不二坊蛋黃酥又排隊了　還沒開門就擠滿人

富士山頻傳亂象！遊客涼鞋攻頂、火山口倒立　本季已20起山難2死

快訊／台南48歲男失聯！嘉南大圳尋獲冰冷遺體　家屬心碎

普丁與川普會談的啟示　台灣不可忽視的風險訊號

又是台灣詐騙犯！日男「轉帳20次」被詐1億日圓　40歲台男遭逮

加拿大航空全面停飛！空服員72小時大罷工　每天影響13萬乘客

快訊／新北土城驚傳逆倫血案！男持刀追砍後自殘　母命危送醫

全台唯一！「一見雙雕」七股鹽山開展　胖鯊魚鯊西米Q萌登場

闢謠黃山迎客松是「塑膠假樹」　第19代守松人為國寶驗明正身　

【雨中濕人?】騎士停等紅燈竟拿書出來看@@

地方熱門新聞

欠稅欠罰822萬台南蔡男拒繳遭法院裁准管收

台南佳里透天厝煮食忘關火！屋主急滅火保住全家

行人違規造成未禮讓行人　交通部：勸導不開罰

新北婦險被騙26萬　警銀聯手及時攔截

翁章梁勘查台1線路面下陷修復進度

竹市首入選《臺灣米其林指南2025》必比登名單

「大江」重塑4,000坪空間　130家品牌新櫃

詐騙數量反彈！陳亭妃籲「鎖定年齡＋教育分析」精準防堵

楊敏盛捐贈著作　蘇俊賓；看見對桃園的愛

台南徵才釋出逾1800職缺6成5薪資超過3.5萬

台南市祖父母節登場！黃偉哲：祖孫情是家庭幸福的溫暖泉源

台南勞工局攜手統一實業行動健康站守護移工身心

武陵外役監攜手鹿野鄉　收容人捲袖助重建家園

金門「關島1天半」逾500人滯留！啟動ABC計畫疏運

更多熱門

相關新聞

台南七股屋頂開天窗每天住旅館700元　市府：報導失實

台南七股屋頂開天窗每天住旅館700元　市府：報導失實

針對媒體報導台南市七股區中寮里「屋頂開天窗、租客每天花700元住旅館」一事，台南市政府水利局16日出面澄清，強調相關內容偏頗失實。

楊柳颱風台南七股出海黃偉哲主持防颱會報、夜奔災辦送宵夜

楊柳颱風台南七股出海黃偉哲主持防颱會報、夜奔災辦送宵夜

楊柳颱風逼近黃偉哲前往七股西寮視察防災整備

楊柳颱風逼近黃偉哲前往七股西寮視察防災整備

七股鹽山一見雙雕8/16登場Q萌胖鯊魚療癒現身

七股鹽山一見雙雕8/16登場Q萌胖鯊魚療癒現身

風災滿月3／大潭里長自豪沒讓災民餓到　卻因等嘸復電「痛失夥伴」

風災滿月3／大潭里長自豪沒讓災民餓到　卻因等嘸復電「痛失夥伴」

關鍵字：

一見雙雕七股鹽山胖鯊魚鯊西米

讀者迴響

熱門新聞

股價漲8成「下一座護國神山是它！」財經達人點2關鍵

即／台中8/19起又大停水　30萬戶受影響

瑤瑤運動穿太過分「男師起反應」

海歸女拿「沾精內褲提告情歌才子」

川普：習近平告訴我　只要我還是總統就不會對台灣動手

颱風天揪夜唱…屏東24歲女騎車追尾　慘死畫面曝

Sandy遲到10分「經紀人一一彎腰屈膝道歉」

即／國3汐止連環撞！遊覽車頭破洞　7人送醫

懷胎5月孕婦被殺死！男伴遭斬首「頭顱插欄杆上」　

Lisa依偎他親暱躺床上！對象是超大咖男星　情侶日常456萬人朝聖

98歲爺爺賣饅頭「凌晨2點就起床準備」

愛喝這飲品中風機率大增！醫：女性更明顯

美前國務顧問再出招：重新定義台灣

萬事問ChatGPT　夫妻出國被拒絕登機崩潰

拿香蕉餵獼猴！正妹慘遭轉身踹飛

更多

最夯影音

更多

泰勒絲合體男友錄Podcast　大方放閃..眼神都是愛！

【阿嬤被巴蕊】叛逆黑貓：誰叫妳叫我不要吃太多^^

【噓～別說了】護士給熬夜新生兒"講道理"　他1手勢反骨回擊

【楊柳神閃避！】首個「未被擊敗」的颱風！　飆速閃避最高山

【捷運掏水果刀】男被抓罵X你媽 嗆警：我是廚師！下場超尷尬XD

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面