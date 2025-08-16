快訊／熱飆37.4度　11縣市「高溫警示」

▲中央氣象署發布高溫警示。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／綜合報導

中央氣象署針對11縣市發布高溫警示，因各地天氣高溫炎熱，今（16）日白天台北市、新北市、桃園市、彰化縣、雲林縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；新竹市、新竹縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣為黃色燈號。

根據氣象署資料顯示，今日最高溫出現在桃園中大臨海站測站，下午1時20分測得37.4度。另外，新北市三峽下午1時50分也來到37.1度，桃園蘆竹下午1時10分有36.8度。

氣象署提醒，民眾應減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害；在室內保持通風及涼爽，適時採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等；另也要適時關懷老人、小孩、慢性病人，減少長時間處在高溫環境。

高溫資訊(橙色)

影響時間：16日白天

＊高溫橙色36燈號：台北市、新北市、桃園市、彰化縣、雲林縣

＊高溫黃色燈號：新竹市、新竹縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣

▲氣象署高溫警示地圖。（氣象署提供）

氣象署預報，今日各地大多為晴朗穩定的天氣，環境吹偏東風，迎風面基隆北海岸、宜蘭、台東及恆春半島有零星短暫陣雨，午後雲林以南地區、中部以北近山區及其他山區有局部短暫雷陣雨，嘉義以南地區有局部大雨發生的機率。

氣溫方面，東半部高溫約31至33度，西半部普遍可以來到34至35度，尤其桃竹地區及南部近山區有36度左右高溫，感受炎熱，中午前後紫外線偏強。

離島天氣，澎湖、金門、馬祖為晴時多雲。澎湖氣溫26至32度，金門氣溫27至33度，馬祖氣溫27至31度。



資料來源：氣象署