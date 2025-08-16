正妹工程師「樸素穿搭」狂吸56萬朝聖！　解放比基尼辣翻

▲正妹分享工程師日常穿搭，掀起討論。（翻攝自veryclefairy IG）

文／鏡週刊

一名長髮正妹近日在Threads分享工程師日常穿搭，大呼Skims衣服超級好穿，卻沒想到短短2天竟吸引56萬人瀏覽、1.3萬人暴動按讚。

一名長髮正妹近日在Threads發文分享日常穿搭，表示工程師上班穿搭就是這麼樸實無華，大呼身上穿的短T質料真的很舒服，並提醒一定要打折才買才划算。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲正妹veryclefairy外型亮麗，身材姣好，自稱在加州擔任工程師。（翻攝自veryclefairy IG，下同）

照片中，只見正妹穿著一件棉質灰色短T，下班身則穿著黑色寬鬆長褲，一身穿搭相當休閒，不過醉翁之意不在酒，因為正妹貼身的短T，讓飽滿的長輩呼之欲出。據了解，正妹veryclefairy外型亮麗，身材姣好，自稱在加州擔任工程師，IG上擁有1.3萬人追蹤，也經常分享自己的火辣照。

▲正妹veryclefairy外型亮麗，身材姣好，自稱在加州擔任工程師。（翻攝自veryclefairy IG，下同）

貼文一曝光，隨即掀起56萬網友瀏覽、1.3萬人按讚，以及近5千的轉發，讓網友暴動直喊，「衣服真的是看人穿的，簡簡單單的一件上衣，能穿的這麼好看」「有點大欸」「胸大又瘦 臉又正，還是工程師，根本人生勝利組」，也有網友好奇問「請問是什麼的軟體工程師？」原PO則表示，「最可憐的那種…啥都要會，高階語言，不想太暴露公司」。



更多鏡週刊報導

「穿裙子出門」慘被同居男友毆打硬上 正妹嚇得求助房東！他拿聘金賠錢

正妹OL控遭老闆廁所硬上拍性愛片 法官勘驗監視器畫面懵了！劇情逆轉判無罪

39秒無碼片瘋傳！正妹下車吐白色液體「本人遭肉搜」 律師提醒：恐觸法