政治 政治焦點 國會直播 專題報導

帶「核廢料桶」到場　莊瑞雄曝金花東都反對核廢料場：慈湖要不要蓋？

▲▼ 核三延役公投電視政見發表會第5場今天舉行，邀請和碩聯合科技董事長童子賢與立法委員莊瑞雄出席 。（圖／中選會提供）

▲核三延役公投電視政見發表會第5場，和碩聯合科技董事長童子賢、立委莊瑞雄 。（圖／中選會提供）

記者杜冠霖／台北報導

核三重啟公投將於8月23日投票，今（15日）是第五場說明會，反方代表綠委莊瑞雄拿了一個空核廢料桶，在第二輪發言時表示，2012年台東縣政府決定要把低階核廢料遷出，開始選址，一個叫達仁鄉、一個是金門烏坵，2個地方都拒絕，金門更行文行政院，「不該由多數人幫他們決定」，當初花蓮秀林鄉民也反對，蔣萬安說台北需要用電所以核三重啟，在講什麼小朋友？慈湖37公頃、中正紀念堂25公頃，不是說現在技術都好了，去蓋個小型發電廠啊？台北桃園同意嗎？不要家住得遠遠的，看不見最危險的地方。

對於蘭嶼核廢料歷史，莊瑞雄表示，遺憾童子賢未對核廢料問題闡釋，蘭嶼所有低階核廢料就這樣裝著，自己2011年曾到蘭嶼核廢料儲存場看，怵目驚心，10萬277桶鏽死、裸露的，如果說核廢料沒有危險，進到低階核廢料場還要穿防護衣，這10萬桶一放43年，自己要求政府要在蘭嶼建立醫院，為什麼？因為政府要贖罪，不只做錯事還騙人。

莊瑞雄說明，自己帶了一本核廢料蘭嶼儲存場設置調查報告，一共746頁，裡面提到，當初選址在蘭嶼，是因為國民黨當地主任帶著蘭嶼警備總部蘭嶼指揮官，把鄉長找來，跟蘭嶼民眾說要蓋工廠、以後在這就業、經濟就可以發展了，結果確實蓋罐頭工廠了，55加侖、10萬277桶的罐頭工廠，政府不該贖罪嗎？

對於核廢料議題，莊瑞雄表示，蔡英文上台後就向蘭嶼達悟族人道歉，賴政府也要為過去政府荼毒蘭嶼道歉，童子賢提到經濟要發展、要救地球，2012年台東縣政府決定要把低階核廢料遷出，開始選址，一個叫達仁鄉、一個是金門烏坵，台東議長說要發展無毒農業、是觀光重地所以反對，到現在連地方公投自治條例都沒訂，金門縣政府直接告訴行政院，烏坵人口占金門不到1%，不該由多數人幫他們決定，這違反世界強調的住民自決原則，看了這份公文書好感動，別人孩子都死不完。

莊瑞雄強調，核廢料如果有解大家來談，核二將近6萬桶、核一4萬9桶、核三1萬桶，這些怎麼辦？就屏東重啟？政客有權力也要有同理心，屏東鄉親自己打拼，也許發展不是那麼好，但也該聽聽在地人聲音，童子賢董事長說世界潮流是發展核電，錯，世界潮流是追求安全，哪怕世界追求核電，仍然強調核安第一，核廢料如何解決，全世界想破頭，這是真正核安問題，台東民眾反對、花蓮秀林鄉民眾反對，屏東鄉親一樣反對。

莊瑞雄直言，各位記憶回到2011年福島核災，世界上最安全的核電廠之一就這樣毀掉了，那天早上去工作、上課的人，很多人還沒有回到福島，福島災變的時候，5個縣的農產品全都被禁止進口，歐盟2023年才解禁、台灣到去年才解禁、進來還要先檢測，千葉縣到福島三百公里，如果是核三廠發生災變，花蓮、高雄、台南、嘉義也跑不掉，很多人說不會啦那是萬一，但人就是怕萬一，如果沒有萬一、又乾淨、又能減碳、又救地球，我一定跟著走，但沒有。

莊瑞雄透露，他這次來不是代表民進黨，是台灣綠黨邀請他，他們想聽聽在地聲音，童子賢很會賺錢、事業又大，對國家社會很有貢獻，全世界從無核電廠重啟案例，只有延役，核電廠時限一到除役是對的，哪怕童子賢當閣揆都不得不這麼做，向國人報告，823要投下不同意，台北、新北朋友更要投下不同意，童子賢說核二也要重啟，我佩服他誠實，如果台灣民眾知道重啟核三後接下來核二重啟，雙北民眾受的了？

莊瑞雄也點名，蔣萬安說台北需要用電所以核三重啟，這在講什麼小朋友？慈湖37公頃、中正紀念堂也有25公頃，不是說現在技術都好了，去蓋個小型發電廠啊？台北桃園民眾同意嗎？不要家住得遠遠的，看不見最危險的地方，屏東是我的故鄉，我們一起守護家園。

08/14 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

房價要崩了？他預言「快要看到7折」：不是恐怖，是世界末日
快訊／大牙發文　19字洩離婚心聲
醫師娘偷吃反悔！清潔隊小王怒PO照「飢渴約百貨停車場愛愛」慘

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

