地方 地方焦點

嘉義高中升學表現優異　各大學醫牙學系共33人

▲▼ 【國立嘉義高中114學年度升學佳績輝煌 再創榮耀新頁】 。（圖／嘉義高中提供）

▲國立嘉義高中114學年度升學佳績輝煌 。（圖／嘉義高中提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義高中114學年度升學表現優異，整體升學成績如下：錄取各大學醫牙學系共33人；錄取頂尖大學校系計有臺大32人、清大9人、陽明交大15人、成大36人、政大10人。共計194位學生（近1/3學生）錄取頂大台清交成政、中字輩及公私立醫牙學系。

嘉義高中表示，除了傳統醫牙科系依舊保持30人以上的佳績外，不少成績表現頂尖學生，不再唯一選擇醫學系，而是優先選擇「電機/電子/資訊工程」等IT產業科技學系。本學年度甄選入學(53人)及分科分發入學(35人)共計88人錄取公私立大學「電機/電子/資訊工程」等半導體產業相關科系。

普通班升學表現相當亮眼，多名學生錄取臺灣大學、清華大學、陽明交通大學、成功大學及政治大學等頂尖學府，錄取科系涵蓋物理系、法律系、政治系、物理治療系、機械工程學系、會計系等多元領域，展現全方位的學術實力。

其中，錄取臺大的同學中，5位入學時成績介於1A至3A之間，錄取清大與陽明交大的同學中，亦有6位入學時成績介於1A至3A之間，依然順利躋身頂尖學府之列，也證明嘉義高中三年來紮實的課程安排、卓越的師資團隊與豐沛的學習資源，更凸顯學校能讓不同起點的學生都在磨礪中突破自我、實現飛躍的教育成果。

分科考試錄取臺大法律系財經法學組的賴振德同學回憶，分科雖辛苦，但有同學並肩奮戰、師長全力支持，嘉中始終是他最堅實的後盾，讓他篤信即使是普通班學生，也能闖出屬於自己的高峰。他勉勵學弟妹，相信自己、善用資源、不畏挑戰，終能登上夢想的頂點。

科學班升學成績再創佳績，共有11人錄取醫牙學系，展現雄厚的學術實力與高度競爭力。其中，錄取臺大7人、清大2人、陽明交大3人、成大2人。醫牙科系錄取人數逾全班二分之一，顯示學生在自然科學領域的紮實基礎與深度精進；電機系與資訊工程系的錄取亦表現突出，包括臺大電機係、清華電機系、及陽明交大資工系等頂尖科系，反映數理能力與跨領域思維的優勢。

其中，黃脩睿同學以短短四十天備戰分科，成功考取臺大醫學系。他坦言申請入學雖充滿不確定與運氣，但更重要的是調整心態與規劃後續；即便高三下仍參與生奧選訓營，也因興趣而無悔，證明熱情與自信是邁向成功的重要力量。

數資班升學表現大放異彩，全班共錄取醫牙學系7人、臺大4人、清大1人、陽明交大3人、成大5人等，展現出頂尖學術班群的堅強實力。其中，王冠叡在高三面臨父親癌末，仍堅定從醫志向，在師長耐心指導與同儕互助中脫穎而出，錄取長庚醫學系。呂岳展雖歷經學測國文失利、科學班與生奧落榜等挫折，仍秉持韌性，最終進入陽明牙醫系。

溫世豪自嘉義縣每日通勤兩小時，善用零碎時間自律學習，即使颱風停電打亂節奏，仍穩住步伐，成功考取北醫牙醫系。郭一佑在分科前確立志趣，以熱愛為驅動，分數可上由醫學系但選讀清大電機系。蕭縈憑則感恩一路上師長與夥伴的支持，認為錄取非終點、落榜亦可再起，勉勵學弟妹篤信自我。此外，王泓智、林信佑、蔡忠儒三位同學均錄取陽明交大資訊工程系，繼續共度四年青春，共同成長。

雙語班表現再創高峰，共有8位同學獲得醫學系、牙醫系等科系錄取；電機與資訊領域亦表現出色，共有7位同學進入臺大電機、清大電機、交大電機、交大資工、成大電機等知名科系。另有多位同學錄取物理、機械、化工、生科等理工科系，以及法律、交通管理、科學教育等領域，充分體現跨領域發展的多樣性。語資班表現突出，全班三分之二錄取頂大：錄取臺灣大學4人，政治大學5人，以及國立臺北大學、國立中正大學、國立中興大學等知名學府。錄取科系橫跨法律、社會、政治、中國文學及成人教育等多元領域，不僅彰顯學生在語文、社會科學及人文素養上的深厚基礎，更體現跨領域學習的競爭力與廣度。

校長陳元泰表示，今年嘉中學子再度以亮眼的升學成績，為學校書寫榮耀新頁。從醫牙到電資、從人文到理工，無論是普通班抑或特殊班，都展現出多元發展與卓越競爭力。嘉中始終強調多元展能，重視每一位孩子的發展與選擇，讓每位同學都能在自己的專長與興趣中發光發熱。願每位畢業生都能帶著嘉中的精神與情誼，立足社會、胸懷天下，持續開創屬於自己的精彩未來！

台大牙醫錄取分數超過陽明醫科　專家：兩系分數拉近趨勢明顯

台大牙醫錄取分數超過陽明醫科　專家：兩系分數拉近趨勢明顯

114學年大學分發入學今（13日）放榜。升學輔導專家藍天予指出，今年二類組考生選系不選校明顯，二類組十大熱門校系，落台大、成大、清大、陽明交大等四校，且全都和電機資訊相關。特別的是，今年台大牙醫分數超越陽明醫學，陽明牙醫也超越成大醫學系，凸顯學生選填意願順序及對牙醫偏好程度，以及醫學與牙醫系之間分數明顯拉近的趨勢。

補教估288級分可上台大醫　理工科系門檻增1至5級分

補教估288級分可上台大醫　理工科系門檻增1至5級分

洗車工「3大錯」撞死醫學生　延押2月

洗車工「3大錯」撞死醫學生　延押2月

學霸高中生「一段話」風向變了　名醫：不輸老練政客

學霸高中生「一段話」風向變了　名醫：不輸老練政客

醫學生員額爭議　教育部喊「外界搞混」：招生總量未變

醫學生員額爭議　教育部喊「外界搞混」：招生總量未變

