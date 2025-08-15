　
大陸 大陸焦點 特派現場

20藝人「唱和中共」被查！羅文嘉：怎會叫要消滅自己國家的祖國？

▲侯佩岑、歐陽娜娜轉發「台灣必將回歸祖國」。（圖／翻攝自微博／歐陽娜娜Nana、侯佩岑）

▲侯佩岑、歐陽娜娜轉發「台灣必將回歸祖國」。（圖／翻攝自微博／歐陽娜娜Nana、侯佩岑）

記者蔡紹堅／台北報導

陸委會、文化部正查處歐陽娜娜在內20名涉唱和中共統戰的藝人，目前已收到10多人的回覆，預計近期將裁處。海基會秘書長羅文嘉15日表示，他不理解這些藝人心裡在想什麼，「怎麼會去說另外一個要消滅自己國家的中華人民共和國是你的祖國？這點在我看來，在多數國人看來是匪夷所思。」

羅文嘉在例行記者會上提到，尊重主管機關執行法令，站在海基會的立場，他不是很清楚這些藝人心裡在想什麼，「我知道對多數的國人來講，因為有這個國家，因為有中華民國，因為有中華民國台灣，因為有台灣，我們才享有完整的義務教育、全民健保、治安維護。」

羅文嘉指出，一個國民愛這個國家、忠於這個國家，讓這個國家更好，這是國民基本的責任，「你怎麼會去說另外一個要消滅自己國家的中華人民共和國是你的祖國？這點在我看來，在多數國人看來是匪夷所思。」

羅文嘉還說，他想利用這個機會，來講出很多國人的心聲，「這個國家給我們全民健保、義務教育、治安維護以及所有國家能夠做的，我們國民忠於這個國家、愛這個國家，讓這個國家變得更好，是每一個國民的基本責任。」

▼海基會秘書長羅文嘉。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼海基會秘書長羅文嘉。（圖／記者蔡紹堅攝）

08/14 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／棒球隊車禍　多人傷勢嚴重
馬英九憤怒！稱賴清德「已不配擔任中華民國總統」
抓到了！詐欺犯喊「可當詐騙公司主管」　劉世芳：已查緝到案
川普推美政府入股英特爾　台積電慘了！專家警告：更危險
找到了！北海道20多歲男遭熊拖走　現場3熊遭擊斃
快訊／立委議場亂鬥諷陳玉珍「脫衣求碰瓷」　吳沛憶要賠5萬
搶案變慘案　台中新屋解約、賠售百萬等出場
爆郭智輝「快樂宴」遭經濟部喊告　侯漢廷再拋證據：有錯現在就告

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

