《滿貫大亨》聯名《快打旋風2》經典角色強勢出擊和你一起逆轉人生！

▲經典再現X格鬥魂覺醒。（圖／業者提供，下同）

消費中心／綜合報導

台灣超人氣線上娛樂城手遊《滿貫大亨》再度重磅聯名！繼《大富翁10》聯名熱潮後，本次攜手傳奇格鬥遊戲《Street Fighter II（快打旋風2）》展開跨界合作，勢必再次引爆街機迷與手遊玩家的雙重熱血！

這款由 CAPCOM 推出的傳奇格鬥遊戲《Street Fighter II》自 1991 年問世至今歷久不衰，不僅被譽為格鬥遊戲的經典之作，更是無數玩家的共同童年記憶。本次與《滿貫大亨》聯名推出的限定機台《Street Fighter II：黃金試煉》，由經典角色「RYU 隆」與「KEN 肯」領銜登場，將「波動拳」、「昇龍拳」、「旋風腿」等經典招式完美重現。不僅還原原作像素畫風與熱血打擊節奏，更結合專屬技能動畫與爆擊特效，讓開獎連段的倍率不斷向上加、加、加——拳拳擊中、爽感連爆，一發打出熱血COMBO！

▲（上）隆/肯連續出3次「旋風腿」後，該局必定開出MEGA WIN大獎。（下）隆/肯連續出3次「昇龍拳」後，該局必定開出SUPER WIN大獎。

此外，《Street Fighter II：黃金試煉》更加入復刻版「打爆汽車」BONUS 關卡，喚醒老街機玩家的靈魂記憶，從視覺、音效到節奏連段，都完美融合《滿貫大亨》原有的高刺激玩法與爆獎魅力。本次合作機台不僅充滿格鬥魂，更是「史上最軟、最好開」的爆獎機台代表作。遊戲內最高倍率高達 58,888 倍，只要掌握開獎「訊號密技」，就能打出專屬連段 COMBO，體驗爆獎的快感！

看懂訊號搶占爆獎先機

遊戲內玩家可以仔細觀察出獎的邏輯和節奏，只要你能掌握「訊號」，了解遊戲內的Combo與開獎模式，即可抓到訣竅進入爆擊連段、輕鬆暴賺！若連續4局SPIN皆為MEGA WIN，第5局將保證開出超大倍率獎勵！這拳法太頂，滿貫破防爆不停！終極奧義就是滿貫這次聯名的機台太好開！爆獎爆到都停不下來！

▲隆/肯出「波動拳→旋風腿→昇龍拳」後，該局必定開出K.O WIN大獎。

限時活動火熱進行中！幻彩條塊卡、豪禮天天送

歡慶《Street Fighter II（快打旋風2）》聯名合作，祭出多項期間限定活動，從免費體驗滿貫遊戲、天天遊戲抽黃金，到隱藏角色收集，各式玩法火熱展開，天天都有新驚喜。

活動期間內每日登入遊戲完成任務，就有機會抽中黃金大獎-台銀幻彩條塊卡（價值18,500紅鑽），天天抽、獎獎精彩不中斷！

遊戲中還有機會免費暢玩一次滿貫機台，不僅能享受經典街機快感，更有機會再抽300紅鑽獎勵，賺好康就是這麼輕鬆。

全新推出的《Street Fighter II：黃金試煉》活動同步開放，挑戰遊戲有機會獲得隱藏聯名角色卡，集滿卡片還可領取豐厚紅利獎勵，讓你一邊體驗格鬥快感，一邊收集角色樂趣滿滿！限時活動內容和聯名角色卡，搭配滿貫經典玩法，讓您盡情享受格鬥與財富交織的全新冒險。



