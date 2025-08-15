吳崢指白營擋下普發1萬　吳怡萱諷：閱讀障礙拉低人民的智商

▲民眾黨發言人吳怡萱。（資料照／記者林敬旻攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民進黨發言人吳崢今（15日）表示，民眾黨反對行政院提出的特別條例修正草案，導致普發現金1萬也一起被擋下。對此，民眾黨發言人吳怡萱痛批，民進黨整天搞小動作，行政部門想偷渡預算，就用偷換概念的方式，實際上根本無心治國，長期閱讀障礙，拉低人民的智商。

吳怡萱表示，吳崢在臉書上造謠民眾黨反對普發現金，配合降智圖卡散播假訊息，顯然是沒有在726大罷免大失敗中得到教訓，「中央廚房整天倒廚餘餵養側翼」，已經成為社會亂源。

吳怡萱指出，民眾黨團第一時間已清楚表達，就特別條例之修正要擴大預算規模至5900億，針對「加強弱勢照顧與關懷」和「發放現金作業」係人民所需，予以支持，民進黨長期的閱讀障礙，已經侵蝕台灣民主，拉低人民的智商。

此外，吳怡萱質問，民進黨不要忘了，台電10年砸5645億「強化電網韌性」的成效如何？細項為何？台電自己都說不清楚，現在還想魚目混珠、瞞天過海。

吳怡萱接著痛批，吳崢和民進黨立委吳思瑤等人還用「輝達」來進行政治操作，更是不可取的行為，當輝達執行長黃仁勳說，「台灣要投資核能、不要污名化核能」時，怎麼不見民進黨及賴清德政府跟進支持核能發展？

最後，吳怡萱強調，民進黨整天搞小動作，行政部門想偷渡預算，就用偷換概念的方式，實際上根本無心治國，823要繼續投下公投同意票，讓傲慢的執政黨，聽見真正的民意。