川普見普丁談俄烏停戰　白宮透露「雙普會」時間表

▲雙普會明天將在阿拉斯加舉行。（資料照／路透）



記者許力方／綜合報導

俄羅斯克宮稍早表示，總統普丁與美國總統川普的會談將在當地時間15日晚間11時30分舉行，會談地點就在美國阿拉斯加州安克拉治的愛爾門道夫與李查遜聯合基地（Joint Base Elmendorf-Richardson）。對此，白宮也對此確認，川普計畫在15日會晤普丁討論結束俄烏戰爭，並於會後舉行聯合記者會。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）回應，克宮稍早已經公布雙普會的相關訊息，15日川普會先與普丁一對一會談，接著與兩國代表團共進午餐，最後舉行記者會，屆時記者將有機會向兩國元首提問。

李威特透露，這次會談將是川普與普丁面對面討論，推動結束俄烏戰爭、恢復和平能取得多少進展的機會。

當地時間表：

●6:30 am－川普離開白宮，前往空軍基地

●6:45 am－川普離開基地，前往阿拉斯加安克拉治

●10:10 am－川普抵達安克拉治

●11:00 am－普丁抵達安克拉治

●待定－川普和普丁在停機坪上互相問候

●11:30 am－川普與普丁會面

●3:30 pm－雙普會記者會

●待定－川普離開安克拉治