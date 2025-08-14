肯德基周末推「炸雞桶6折」　開學季點心買1送1

▲肯德基最新限時優惠一次看。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

肯德基推出最新限時優惠，8月15日起連2周周末可享「7塊雞狂嗑桶下殺6折」；8月19日起「開學優惠季」接力，4款點心買1送1、漢堡第2件5折。

肯德基於8月15日至8月17日、8月22日至8月24日連2周周末祭出「7塊雞狂嗑桶（優惠代碼：40337）」，7塊經典咔啦脆雞特價只要299元，相當於原價6折。

▲肯德基推出開學季優惠。

8月19日至9月15日「開學優惠季」接力登場，包括「99元激省餐」內含咔啦脆雞2塊+小杯無糖茉莉綠茶1杯，「139激省餐」內含花生熔岩咔啦雞腿堡1個+原味蛋撻1個+小杯百事可樂1杯；還有「漢堡第2件5折」、「買套餐送漢堡」、「買漢堡送蛋撻」等。

此外，還有4款點心買1送1，優惠品項包括香酥脆薯、雙色轉轉QQ球、草莓奶油格子鬆餅、上校雞塊；以及「買2盒蛋撻送雞塊特價385元」、「開學超值桶特價329元」、「炸雞可樂爽嗑桶特價299元」等好康。

▲21風味館限時祭出2大買1送1優惠 。

21風味館（21PLUS）至8月26日前限時推出2大優惠，包括「買香草烤雞送香草烤半雞特價530元」、「買香草烤雞腿+中杯蜂蜜綠茶送香脆炸雞特價159元」，提醒21TOGO、台大微風門市及外送平台不參與此活動。