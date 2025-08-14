　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

肯德基周末推「炸雞桶6折」　開學季點心買1送1

▲▼肯德基。（圖／業者提供）

▲肯德基最新限時優惠一次看。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

肯德基推出最新限時優惠，8月15日起連2周周末可享「7塊雞狂嗑桶下殺6折」；8月19日起「開學優惠季」接力，4款點心買1送1、漢堡第2件5折。

肯德基於8月15日至8月17日、8月22日至8月24日連2周周末祭出「7塊雞狂嗑桶（優惠代碼：40337）」，7塊經典咔啦脆雞特價只要299元，相當於原價6折。

▲▼肯德基開學季優惠。（圖／業者提供）

▲肯德基推出開學季優惠。

8月19日至9月15日「開學優惠季」接力登場，包括「99元激省餐」內含咔啦脆雞2塊+小杯無糖茉莉綠茶1杯，「139激省餐」內含花生熔岩咔啦雞腿堡1個+原味蛋撻1個+小杯百事可樂1杯；還有「漢堡第2件5折」、「買套餐送漢堡」、「買漢堡送蛋撻」等。

此外，還有4款點心買1送1，優惠品項包括香酥脆薯、雙色轉轉QQ球、草莓奶油格子鬆餅、上校雞塊；以及「買2盒蛋撻送雞塊特價385元」、「開學超值桶特價329元」、「炸雞可樂爽嗑桶特價299元」等好康。

▲▼21風味館（21PLUS） 。（圖／業者提供）

▲21風味館限時祭出2大買1送1優惠 。

21風味館（21PLUS）至8月26日前限時推出2大優惠，包括「買香草烤雞送香草烤半雞特價530元」、「買香草烤雞腿+中杯蜂蜜綠茶送香脆炸雞特價159元」，提醒21TOGO、台大微風門市及外送平台不參與此活動。

【你可能也想看】

►拿坡里金賞烏魚子、濃起司派對披薩新上市　限時買1送1
►獨／麥當勞熱飲杯也改版！塑膠杯蓋變紙杯蓋　使用心得曝光
►五桐號夏季最新「抹茶系列」來了　紅豆粉粿抹茶冰必喝

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 3 0231 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
狼校長性侵10女童重判15年　南投縣府稱包庇人員「情節輕微」
大咖韓星家暴「門口拉扯妻子」　警察緊急出動
阿嬤止痛藥當飯吃！3天後「狂吐1公升鮮血」
「不用再送這修正案來了」　張啓楷轟卓榮泰：普發1萬心不甘情不
快訊／雙普會台灣16日凌晨3時30分登場！　會後聯合記者會
被要求去找工作…41歲逆孫「持刀狂捅死阿嬤」！　村長曝背景

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

東森購物獨賣產品榮獲WIPO特別大獎、矽谷發明展雙金肯定　妍美会勇奪國際三金

肯德基周末推「炸雞桶6折」　開學季點心買1送1

台中美食外送最愛咖哩！去年賣破2億元　HOME28奪冠

本村炸雞首插旗台南！8月連開2店　開幕優惠一次看

21風味館「買1送1」限時開跑　買整隻烤雞再送烤半雞

TOYOTA化身「寵物溝通師」？幽默揭開「毛孩內心小劇場」完成IG任務再抽萬元五星住宿券

7-11韓國療癒IP「DINOTAENG」快閃購！文具、居家、外出周邊都有

颱風季買菜省荷包！全聯連續7天「13項蔬菜平價優惠」一次看

7-11推「吉伊卡哇」咖啡杯+鮮食！小八貓飯糰、包子、麵包超萌

獨／麥當勞熱飲杯也改版！塑膠杯蓋變紙杯蓋　使用心得曝光

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

【父親節驚喜】女兒偷飛去日本找爸媽　見面後爸媽直接定格超開心XD

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

【屋頂牆壁全消失】楊柳強風吹翻鐵皮屋！小狗嚇呆找掩護

【全場歡呼】颱風天3飛機降落重飛　他「單輪著陸」驚險成功

【捕捉飛碟？】英男陪愛犬玩飛盤驚見「幽浮」？　空中拍到不明「高速白影」！　

【楊柳襲台】新北阿公推助行器被吹倒！暖心路人急攙扶救援

【來台3年老鳥不怕了】#李多慧 颱風天出門差點被吹倒

東森購物獨賣產品榮獲WIPO特別大獎、矽谷發明展雙金肯定　妍美会勇奪國際三金

肯德基周末推「炸雞桶6折」　開學季點心買1送1

台中美食外送最愛咖哩！去年賣破2億元　HOME28奪冠

本村炸雞首插旗台南！8月連開2店　開幕優惠一次看

21風味館「買1送1」限時開跑　買整隻烤雞再送烤半雞

TOYOTA化身「寵物溝通師」？幽默揭開「毛孩內心小劇場」完成IG任務再抽萬元五星住宿券

7-11韓國療癒IP「DINOTAENG」快閃購！文具、居家、外出周邊都有

颱風季買菜省荷包！全聯連續7天「13項蔬菜平價優惠」一次看

7-11推「吉伊卡哇」咖啡杯+鮮食！小八貓飯糰、包子、麵包超萌

獨／麥當勞熱飲杯也改版！塑膠杯蓋變紙杯蓋　使用心得曝光

「在陰陽交界處拍鬼片」雷嘉汭遇靈異！　全身發毛急噴符水壓驚

中菲黃岩島衝突　陸委會：譴責中共挑釁行徑

綜藝大咖客串八點檔…還有啦啦隊女神　「對戲王瞳」爆笑過程曝光

大陸屈公病「上海列有一定風險地區」　我疾管署：暫不調高警示

管麟認了同居宋偉恩　「相處像老夫老妻」

東森購物獨賣產品榮獲WIPO特別大獎、矽谷發明展雙金肯定　妍美会勇奪國際三金

台灣金聯子公司再出手　市價83折搶下蛋黃區小宅

性侵妻女近400次！　紐西蘭變態酪農「硬上母牛」逼家人看

人類禁地「不眠山」太多靈異傳說　1991年中日聯隊慘劇讓人發毛

颱風過後「喝山泉水」喝到沒命！　高雄風災3人染類鼻疽亡

【黃金獵犬挑玩具2選1】認真模式選好咬著去結帳超可愛XD

消費熱門新聞

全聯連續7天「13種蔬菜優惠」

7-11推「吉伊卡哇」咖啡杯、造型鮮食！

速食店周三限定優惠一次看

7-11韓國療癒IP「DINOTAENG」快閃購

親子KOL與小兒科醫師大推這款蒸氣濕拖無線吸塵器

獨／麥當勞熱飲杯蓋悄變紙杯蓋

21風味館買1送1限時開跑

德國雙人首發路跑送高CP物資包

漢堡王買大送小加碼券限時2周開跑

超商周一優惠！7-11冰咖啡買1送1　全家兩杯55折起

九族「清涼嘉年華」狂歡到8月底

速食店最新平日限定優惠

霜淇淋買1送1、咖啡買10送10！超商父親節優惠懶人包

好市多開賣寵物保險！每日保費20元起　醫療走失協尋都給付

更多熱門

相關新聞

「新・肉多多」主打日本A5和牛　8/16試營運限量買1送1

「新・肉多多」主打日本A5和牛　8/16試營運限量買1送1

樂多多集團再推新品牌「新・肉多多」，主打日本A5和牛與美國PRIME等級牛肉，全台首店8月16日插旗台北東區試營運，當天下午5點推出「買一送一」，限量100組。

台中美食外送最愛咖哩！去年賣破2億元　HOME28奪冠

台中美食外送最愛咖哩！去年賣破2億元　HOME28奪冠

本村炸雞連開2店！開幕優惠曝

本村炸雞連開2店！開幕優惠曝

玉里金針花正美！周邊美食、景點住宿推薦

玉里金針花正美！周邊美食、景點住宿推薦

好丘推「翻轉酥」中秋限定禮盒　可可布朗有「黃金軟餅乾」

好丘推「翻轉酥」中秋限定禮盒　可可布朗有「黃金軟餅乾」

關鍵字：

美食情報美食雲肯德基21風味館21PLUS買1送1

讀者迴響

熱門新聞

普發1萬元確定！發放時程看這裡　特別條例預算增至5900億

快訊／大牙宣布離婚！「520登記結婚5年」發聲

醫警告「這種水」千萬別喝：會讓你中風、不孕

王祖賢「無口罩」高清照曝光！　郭靜純興奮：終於可以公開

雲林男毆打、持刀刺9旬祖母致死！遭裁定羈押

人妻出軌神秘男「你全身我都用光了」激戰日租套房

芳瑜認了裸照外流！　慘遭詐騙

LINE震撼彈！9/22全面停用「1功能」

山坡地違法開發零容忍　台東縣府出手制止利家段工程

飛機降落大出包！廣播「抵達仁川」一看傻眼

堅決反對普發1萬！　他轟政治自殺：賴清德提前進入「看守階段」

楊柳快閃侵襲！　明天全台「停班課資訊一次看」

吳宗憲《玩很大》錄一半「在旁偷擦淚」

楊柳二次登陸！ 小鋼炮6天衝到廣東

啃老男逼93歲嬤跪父遺照前　親友目睹他狂刺奪命

更多

最夯影音

更多

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

【父親節驚喜】女兒偷飛去日本找爸媽　見面後爸媽直接定格超開心XD

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面