大陸 大陸焦點 特派現場

陸數據局：突破關鍵核心技術　「缺芯少魂」問題逐步解決

▲晶片晶圓,芯片,半導體。（圖／CFP）

▲大陸近年在半導體產業投入大量資源。（示意圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國家數據局局長劉烈宏14日表示，經過多年的持續攻堅，數字領域突破了一批關鍵核心技術，過去業界常說的「缺芯少魂」問題逐步解決。

劉烈宏當日上午出席了大陸國務院新聞辦「十四五時期數字中國建設發展成就」新聞發布會，介紹「數字中國」建設成效。

劉烈宏提到，大陸數字基礎設施在規模、技術等方面處於世界領先地位，截至2025年6月底，5G基站總數與2020年相比增長了5倍達到455萬個，千兆寬帶用戶增長了34倍達2.26億戶，算力總規模位於全球第二，有力帶動了經濟社會發展。

劉烈宏指出，產業帶動方面，數字基礎設施投資形成龐大市場需求，帶動積體電路、通信網路設備、計算機、服務器和終端產品等訊息通信技術產業鏈上下游發展，培育了先進的、完整的產業體系。

劉烈宏強調，過去業界常說「缺芯少魂」，反映了大陸在高端芯片（晶片）、操作系統等方面自主可控不足的問題，「經過多年持續攻堅，數字領域突破了一批關鍵核心技術，這些問題逐步解決，展現出顯著的發展成績。」

劉烈宏還說，積體電路加快佈局，形成覆蓋設計、製造、封裝測試、材料和裝備的完整產業鏈，「國產操作系統加速崛起，以鴻蒙系統為例，鴻蒙生態設備總量突破11.9億台，為手機、汽車、家電等1200多類產品裝上了『智能中樞』。」

08/13 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

相關新聞

「全球晶片總司令」不是黃仁勳！　學者嘆5字

「全球晶片總司令」不是黃仁勳！　學者嘆5字

美國總統川普近日同意晶片大廠輝達向聯邦政府繳納對中國銷售額的15%作為代價，換取出口H20人工智慧晶片的許可，同時公開要求英特爾執行長陳立武辭職。美媒指出，美國經濟史上從未有企業需付費取得政府出口同意的案例，川普此舉幾乎成為全球晶片產業的「總司令」。

輝達售中晶片分潤　白宮：可能擴及更多公司

輝達售中晶片分潤　白宮：可能擴及更多公司

輝達售中晶片川普抽成15%　美律師怒了

輝達售中晶片川普抽成15%　美律師怒了

川普要求分潤晶片收入　恐開啟危險新世界

川普要求分潤晶片收入　恐開啟危險新世界

川普才轟陳立武下台　會面後讚：成功傳奇

川普才轟陳立武下台　會面後讚：成功傳奇

關鍵字：

缺芯少魂晶片關鍵技術突破

讀者迴響

