陸數據局：突破關鍵核心技術　「缺芯少魂」問題逐步解決

▲大陸近年在半導體產業投入大量資源。（示意圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國家數據局局長劉烈宏14日表示，經過多年的持續攻堅，數字領域突破了一批關鍵核心技術，過去業界常說的「缺芯少魂」問題逐步解決。

劉烈宏當日上午出席了大陸國務院新聞辦「十四五時期數字中國建設發展成就」新聞發布會，介紹「數字中國」建設成效。

劉烈宏提到，大陸數字基礎設施在規模、技術等方面處於世界領先地位，截至2025年6月底，5G基站總數與2020年相比增長了5倍達到455萬個，千兆寬帶用戶增長了34倍達2.26億戶，算力總規模位於全球第二，有力帶動了經濟社會發展。

劉烈宏指出，產業帶動方面，數字基礎設施投資形成龐大市場需求，帶動積體電路、通信網路設備、計算機、服務器和終端產品等訊息通信技術產業鏈上下游發展，培育了先進的、完整的產業體系。

劉烈宏強調，過去業界常說「缺芯少魂」，反映了大陸在高端芯片（晶片）、操作系統等方面自主可控不足的問題，「經過多年持續攻堅，數字領域突破了一批關鍵核心技術，這些問題逐步解決，展現出顯著的發展成績。」

劉烈宏還說，積體電路加快佈局，形成覆蓋設計、製造、封裝測試、材料和裝備的完整產業鏈，「國產操作系統加速崛起，以鴻蒙系統為例，鴻蒙生態設備總量突破11.9億台，為手機、汽車、家電等1200多類產品裝上了『智能中樞』。」