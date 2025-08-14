　
生活

7萬粉女網紅被控私吞報名費　WULOP Taiwan緊急喊卡

WULOP Taiwan為全球性永久化妝與頭皮技術競賽，主辦方因內部及資金問題被迫取消活動。（圖／翻攝自WULOP Taiwan 2025）

▲WULOP Taiwan為全球性永久化妝與頭皮技術競賽，主辦方因內部及資金問題被迫取消活動。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

全球最大永久化妝與頭皮技術競賽「WULOP（World Universal League of Permanent Makeup）Taiwan 2025」，原訂今年8月11日至12日在台北101盛大登場，為台灣美業首次接軌國際規模PMU奧運的重要里程碑。活動原計劃結合競賽、展演及跨國交流，象徵台灣美業走向國際，並在媒體大力宣傳。然而，主辦方斥資37萬元取得正式授權後，活動卻爆出爭議，內部互相指控涉及款項管理不當與金流糾紛，最終活動被迫全面取消。

雙主辦方之一林姓男子表示，此次賽事原是透過共同友人牽線，引進越南代表林女與台灣協辦方合作。他透露自己雖非美業出身，但希望比賽能為年輕技術人才提供國際舞台，因此願意出資與越南團隊推動活動。台灣執行端則由在IG上擁有7.6萬粉絲的「珞國際貿易」負責人江珞瑗承接，負責統籌與招生協辦。

林男指出，今年3月起雙方因裁判遴選、活動資金使用等問題發生分歧。他稱，江女疑似意圖掌握選人權限，並指控對方在他持續墊付活動開支時，報名費及部分預備金流向不明。「付錢都是我，收錢卻都落入她口袋」，林男表示，他曾撥付30萬元預備金給江女，但對方未交代用途，甚至改動收款帳號，協辦單位在察覺異狀後選擇退場，他也在6月決定終止活動。林男稱，截至目前他已支付的準備金、預備金及報名費等，損失至少160萬元。

主辦方負責人林男控訴江珞瑗及合夥人私吞預備金及報名費，但江女反控林男未支付活動相關費用。（圖／圖／翻攝自WULOP Taiwan 2025）

▲主辦方負責人林男控訴江珞瑗及合夥人私吞預備金及報名費，但江女反控林男未支付活動相關費用。

江女則出面回應，強調林男的說法並非事件全貌。她表示，自7月前期籌備以來，活動啟動資金幾乎全由她墊付，林男並未提供資金支持。江女為林男找來協辦單位，且未收取任何酬勞，也從未私吞預備金或報名費。她指出，活動官網報名費用全數轉入林男綁定之公司帳戶，從未將主辦帳戶轉入自己名下公司；她僅收取由參賽單位直接交付的報名費，屬於代收且林男也知情，在雙方理念出現分歧後，她立即向參賽單位說明情況並退還款項。

江珞瑗在社群上擁有7萬多粉絲，卻捲入WULOP Taiwan金流風波挨告。（圖／翻攝自WULOP Taiwan 2025）

▲江珞瑗在社群上擁有7萬多粉絲，卻捲入WULOP Taiwan金流風波挨告。

江女進一步表示，不僅沒有欠林男錢，反而自掏腰包墊付超過90萬元，包括國際名師邀請費用、贊助商接待、住宿、交通及生活開支等，至今林男公司仍積欠她逾30萬元。她強調，爭議始終發生在台灣主辦方林男與越南主辦方林女之間，且真正的問題在於林女，她指控對方長期欺騙台灣人，甚至試圖利用她向台灣老師收取剩餘款項轉交給林女，但林男卻未支付活動相關費用。

江女表示，為維護自身權益，已對林男及越南籍林女提出妨害名譽與違反個資法等告訴。林男則是針對業務詐欺、職務侵占、偽造文書與跨國詐騙提出相關告訴。官方目前已宣布賽事取消，部分退款作業仍在進行中。雙方均強調，已訴諸司法途徑以維護自身權益，而誰對誰錯仍有待法院判定。

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

【屋頂牆壁全消失】楊柳強風吹翻鐵皮屋！小狗嚇呆找掩護

【全場歡呼】颱風天3飛機降落重飛　他「單輪著陸」驚險成功

