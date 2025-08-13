　
生活 生活焦點

吃土了！楊柳撲台「高麗菜1顆400元+豬肉飆史高」　民眾吞不下去

今年第11號颱風「楊柳」（Podul）來勢洶洶，菜價也已飆出天價。示意圖。（翻攝自Pexels）

▲今年第11號颱風「楊柳」吹高了菜價。示意圖。（翻攝自Pexels）

圖文／鏡週刊

今年第11號颱風「楊柳」（Podul）來勢洶洶，菜價也已飆出天價，其中彰化傳統市場的高山高麗菜，因颱風襲台1斤竟飆到80元，換算下來1顆要價400元，平價的青江菜、地瓜葉價格也都翻漲1倍。

楊柳颱風來襲，菜價飆出新高，據《自由時報》報導，彰化民權市場傳統市場的高山高麗菜，1斤飆到80元，1顆換算下來要價400元，平地高麗菜也從過去1斤40元漲到70元，而其他葉菜類也調漲，原平價的青江菜、地瓜葉價格也都翻1倍，讓大票民眾直呼買不下手。

據報導，彰化市民權市場的菜販坦言，因暑假中南部連日豪雨，重創蔬菜產地，導致供應量大幅減少，批發價不斷上漲，如今再遇颱風，宛如雪上加霜，青江菜、空心菜等葉菜類批發價一簍已超過1000元，比上週的5、600元漲了1倍以上，菜販也相當無奈，跟著調漲，也擔心菜價過高賣不出去，坦言其實沒有想像中那麼好賺。

除了菜價攀升，毛豬價格也突破歷史新高，據中央畜產會統計，8日毛豬平均價每公斤112.44元，連日維持在110元以上。對此，養豬協會則進一步表示，因氣候與疫病導致育成率僅5成，預估中秋節後才可能回穩。


08/12 全台詐欺最新數據

散會還追著王世堅罵！正國會大佬為王義川抱不平　嗆李晏榕自以為
4姊妹全賣妓女戶！她聲請免除扶養91歲酗酒父　法官不准理由曝
楊柳飆速「颱風中心到台南了」　在地人曝極端現況：嚇死人
楊柳颱風狂襲　「5猴衝海邊觀浪」
楊柳預估17:00台南出海　最快明晨解除海陸警
颱風掀巨浪！海洋音樂季舞台遭吞沒
快訊／狂風猛灌高雄！又有路樹倒塌　女騎士被砸中
LIVE／楊柳登陸「南高屏國家警報響」　氣象署最新說明

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

不斷更新／楊柳撲台「今日停班停課」一次看

楊柳颱風傍晚出海　明天午前7縣市仍達停班課標準

快訊／最大陣風破10級！台中市府宣布2地停班課

楊柳撲台「9縣市停班課」　今日懶人包一次看

楊柳颱風強度達巔峰　台北下半天風力直逼停班課標準

楊柳颱風靠「黑潮進補」更凶悍！　台北直逼停班課標準

全台都宣布了！9縣市明停止上班上課

楊柳「登陸大變」風雨急猛增強

學霸高中生遭5校取消錄取　上成大醫學系

楊柳穿山風雨暴增　大台北9級強風

食道癌第四期！數月神逆轉「癌細胞全消失」

楊柳比預期還強　午後「風雨迅速轉強」地區曝

掌摑逼大學生下跪道歉！小琉球潛水店要倒了

快訊／新北桃園彰化「濱海鄉鎮」下午風力達停班課標準

鏡週刊

