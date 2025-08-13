吃土了！楊柳撲台「高麗菜1顆400元+豬肉飆史高」　民眾吞不下去

▲今年第11號颱風「楊柳」吹高了菜價。示意圖。（翻攝自Pexels）

今年第11號颱風「楊柳」（Podul）來勢洶洶，菜價也已飆出天價，其中彰化傳統市場的高山高麗菜，因颱風襲台1斤竟飆到80元，換算下來1顆要價400元，平價的青江菜、地瓜葉價格也都翻漲1倍。

楊柳颱風來襲，菜價飆出新高，據《自由時報》報導，彰化民權市場傳統市場的高山高麗菜，1斤飆到80元，1顆換算下來要價400元，平地高麗菜也從過去1斤40元漲到70元，而其他葉菜類也調漲，原平價的青江菜、地瓜葉價格也都翻1倍，讓大票民眾直呼買不下手。

據報導，彰化市民權市場的菜販坦言，因暑假中南部連日豪雨，重創蔬菜產地，導致供應量大幅減少，批發價不斷上漲，如今再遇颱風，宛如雪上加霜，青江菜、空心菜等葉菜類批發價一簍已超過1000元，比上週的5、600元漲了1倍以上，菜販也相當無奈，跟著調漲，也擔心菜價過高賣不出去，坦言其實沒有想像中那麼好賺。

除了菜價攀升，毛豬價格也突破歷史新高，據中央畜產會統計，8日毛豬平均價每公斤112.44元，連日維持在110元以上。對此，養豬協會則進一步表示，因氣候與疫病導致育成率僅5成，預估中秋節後才可能回穩。



