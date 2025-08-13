獨／打鐵健身老闆控「300壯士豪哥」隱瞞債務　他慘賠1200萬提告

▲打鐵健身老闆大軍拿報案單提告豪哥偽造文書 。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇／新北報導

「打鐵健身」的創辦人「大軍」，日前在社群平台發布影片，淚訴自己當初因敬重「健身界傳奇」許家豪（人稱豪哥），才義氣相挺協助管理2間岌岌可危的「300壯士」健身房。不料，在雙方合作過程中，豪哥卻一再隱瞞龐大債務及內部問題，讓打鐵健身承接後才發現被「先上車後補票」。大軍表示不僅先後投入數百萬元，甚至代墊豪哥個人債務，總金額約1200多萬，卻在最終決定終止合作後，反遭對方拍影片扭曲事實、妖魔化，隱忍了5個月，怒告對方偽造文書。

▼2人合作時還開心在健身房門口拍照 。（圖／翻攝自許家豪IG）

打鐵健身創辦人大軍表示，他一直將豪哥視為健身界的傳奇與偶像。回憶起兩人相識的過程，得知豪哥想舉辦自然健美比賽，他毫不猶豫地表示願意贊助與支援。大軍提到，他之所以願意幫助豪哥，是因為曾有過類似的經驗。他敬重的資深教練楊雄因傳統健身房歇業，當時他不僅協助處理老舊器材，還給了教練一筆不小的金錢，因為他看見了教練對健身產業的用心。他坦言：「正是因為這個經驗，我才想說，是不是能用我的能力去幫豪哥處理300壯士的危機。」

2024年間，豪哥向大軍求助，聲稱300壯士因主管與員工掏空，營運狀況非常糟糕，不知如何是好。大軍於是開始與豪哥討論接手事宜，並多次要求豪哥提供財務報表、會員人數及課程堂數等資料，以評估負債比，但豪哥卻以「很丟臉」為由，遲遲不願提供。豪哥甚至將管理不善的責任歸咎於長期忙於周杰倫演唱會，將公司交由主管「大J」管理所致。

大軍坦言，在接洽過程中，他全憑一股熱情與對豪哥的信任，即便團隊成員一再勸阻，他仍執意接手。他告訴員工：「300壯士是一個十幾年的品牌，豪哥是我們圈內的傳奇人物，我不希望它倒掉。」

▼大軍提供對話紀錄，豪哥繳不出融資公司貸款，請求幫忙代墊， 。（圖／記者陳以昇翻攝）

大軍表示，在正式合作前，打鐵健身的團隊已進駐300壯士進行一個月的查核，但內部資料混亂，宛如「名偵探柯南辦案」。最終，他仍決定承接，並先後在板橋店與西門店各投入超過500萬元的周轉金，共1000萬元，用於裝潢翻新、支付員工薪資以及豪哥的個人債務。

大軍甚至公開一段與自家員工的通話錄音，證明豪哥口中的公司營收，在發薪日當天，帳戶僅剩幾千元，連支付員工薪資都成問題。大軍指出，當時他還特地領了100萬現金到場，親自發放部分員工的底薪及獎金。

然而，隨著合作深入，更多問題浮出檯面。大軍揭露，豪哥隱瞞了多筆債務及公司股東。他提到，板橋店有三位股東，其中一位「華哥」投資了90萬元，這件事直到合作數月後才被大軍的主管查出，並在當面質問時，豪哥才坦承此事。此外，豪哥還私下收取板橋店三個停車位年繳共18萬元的租金，卻未繳回公司，甚至對大軍的主管惡言相向。

▼大軍要終止合作關係，還將公告內容傳給豪哥看 。（圖／記者陳以昇翻攝）

大軍感嘆，豪哥總將責任推給前主管「大J」，但許多事卻又只有他自己知道。例如，他曾答應讓一名舞蹈老師免費使用教室，原因竟是該名老師曾借他一筆錢。這些檯面下的問題，都是透過廠商或其他人告知，再由大軍向豪哥求證時，他才勉強承認。大軍直言：「我感覺自己像個保母一樣，豪哥有任何事情都找我求助，但我自己也有很多公司要管理。」

最終，在不堪龐大債務壓力及豪哥的不斷隱瞞下，大軍決定終止與300壯士的合作。他坦言，他已在豪哥身上賠了1200多萬元，甚至個人財務狀況也因此出現問題，從12家分店到僅剩下4家。他曾在困難時向豪哥求助，希望對方能還他代墊的錢，豪哥卻以「沒錢」回應。這成了壓垮大君的最後一根稻草。

在雙方終止合作後，豪哥卻在2025年3月間拍攝影片，將終止合作的原因歸咎於打鐵健身單方面決定，甚至表示雙方不是合作，是「頂讓」，還在影片中拿出假的簽約文件，但上面卻沒有大軍的簽名，從大軍提供的簽約「授權書」證明雙方只是合作關係，並非頂讓2間店。

更遺憾的是，今年3月間，豪哥還拍影片發表「不自殺宣言」，扭曲「我要弄死你」的原意，塑造自己是受害者形象。最後大軍被豪哥粉絲留言撻伐，身心靈受到折磨，還去求助心理醫生，在忍無可忍之下，對豪哥提告偽造文書，後續也要追究誹謗名譽。

▼當時2人合作時簽下的授權書 。（圖／記者陳以昇翻攝）