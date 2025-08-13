周春米：郭智輝部長你錯了！　睦鄰費發言令人遺憾

▲經濟部長郭智輝 。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

核三重啟公投將於23日投票，國民黨立委蘇清泉12日質詢時指出，屏東恆春半島四鄉鎮民調顯示，有高達75%居民贊成核三延役；而經濟部長郭智輝則回「把敦親睦鄰費拿掉，你看他要不要支持？真的啊！」。對此，民進黨籍的屏東縣長周春米13日以題為「郭智輝部長，你錯了」發文反駁。

蘇清泉在質詢時，聚焦在能源議題，他強調核三員工長期在當地生活，若有危險早就搬離，並提及未來可規劃小型模組化反應爐（SMR）與核融合發展。郭智輝則質疑，居民支持與否與「敦親睦鄰費」關係密切，暗示若取消補助，立場恐生變。蘇清泉則回「說這個沒有意思啦！」。

針對郭智輝的回應，身為民進黨籍的屏東縣長周春米則表示，「郭智輝部長，你錯了！」她說，恆春半島的居民，四十年來在第一線與核三廠共存，承受的是不安與風險，從來不是特權與好處。

周春米說，鄉親要的是安全，是安心，是遠離核災，聽到郭智輝部長的發言，讓人遺憾。她認為，部長或許不了解地方睦鄰經費的緣由與目的，卻憑一己觀點輕下定論，傷害了恆春半島居民與政府多年來建立的信任關係。

周春米表示，40年前，核三的設置，從來沒有問過在地的意見；40年後，核三終於退役，藍白卻強行闖關，先是修核管法，再企圖用全民公投來壓迫，屏東人怎麼能沉默？40年來，核三讓屏東人隨時背負著核災的風險，無論是睦鄰經費還是核安威脅，都是歷史共業，「我要請郭部長將心比心，謙卑以對」！