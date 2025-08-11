傳東沙上兵營內床上摟抱海巡下士　空軍：已派員調查並依規定嚴懲

▲針對東沙分隊人員肇生違反營務營規情事，空軍11日表示，已派員進行調查，依規定嚴懲。圖為空軍司令部。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對空軍東沙分隊傳出有上兵在營內與海巡女下士在床上摟抱等事，空軍司令部今（11日）表示，已派員進行調查，將秉持勿枉勿縱原則，針對違失人員，依規定嚴懲。

《記者爆料網》報導，一位自稱長期駐守東沙據點的人員爆料指稱，近日有伙食團人員紀律出現問題，不但多次於非假日與空軍人員飲酒作樂，甚至出現女性同仁與空軍人員在營期間躺臥同床、被拍照留存等情節；報導也指，爆料人表示，躺在床上的照片中，男生為空軍上兵，女生是海巡下士，當時是女下士喝醉，躺在空軍廳舍，這名上兵便開玩笑式地上去摟抱女下士，其他人則在旁拍攝。

對此，空軍司令部11日表示，本屬東沙分隊人員肇生違反營務營規情事，已派員進行調查，將秉持勿枉勿縱原則，針對違失人員，依規定嚴懲。空軍司令部進一步表示，本部針對外離島及偏遠地區單位，將加強內部管理及軍法紀督導密度，不容肇生管理罅隙。

海巡署東南沙分署則澄清指出，前東沙指揮部某女姓下士於東沙駐島期間，與東沙島友軍高姓上士（已退伍）交往，去（113）年10月非勤務時段，應其他在場人員起鬨要求，在友軍寢室與高員擺拍。另該名女下士曾應邀至友軍交誼廳聊天，抵達時現場已擺放酒水飲料，惟據該名女下士表示其並無飲酒情事。

海巡署表示，該名女下士上述行為不當，東南沙分署已依規定核予申誡貳次之懲處，並追究相關人員考監不周責任；今年4月另將該員調回高雄，改派東南沙分署本部加強教育及管理。東南沙分署重申，對於違法犯紀案件零容忍，已全面加強所屬法紀教育，從嚴追究相關人員責任，以杜絕類案再生。