政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傳東沙上兵營內床上摟抱海巡下士　空軍：已派員調查並依規定嚴懲

▲。圖為空軍司令部。（示意圖／記者呂佳賢攝）

▲針對東沙分隊人員肇生違反營務營規情事，空軍11日表示，已派員進行調查，依規定嚴懲。圖為空軍司令部。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對空軍東沙分隊傳出有上兵在營內與海巡女下士在床上摟抱等事，空軍司令部今（11日）表示，已派員進行調查，將秉持勿枉勿縱原則，針對違失人員，依規定嚴懲。

《記者爆料網》報導，一位自稱長期駐守東沙據點的人員爆料指稱，近日有伙食團人員紀律出現問題，不但多次於非假日與空軍人員飲酒作樂，甚至出現女性同仁與空軍人員在營期間躺臥同床、被拍照留存等情節；報導也指，爆料人表示，躺在床上的照片中，男生為空軍上兵，女生是海巡下士，當時是女下士喝醉，躺在空軍廳舍，這名上兵便開玩笑式地上去摟抱女下士，其他人則在旁拍攝。

對此，空軍司令部11日表示，本屬東沙分隊人員肇生違反營務營規情事，已派員進行調查，將秉持勿枉勿縱原則，針對違失人員，依規定嚴懲。空軍司令部進一步表示，本部針對外離島及偏遠地區單位，將加強內部管理及軍法紀督導密度，不容肇生管理罅隙。

海巡署東南沙分署則澄清指出，前東沙指揮部某女姓下士於東沙駐島期間，與東沙島友軍高姓上士（已退伍）交往，去（113）年10月非勤務時段，應其他在場人員起鬨要求，在友軍寢室與高員擺拍。另該名女下士曾應邀至友軍交誼廳聊天，抵達時現場已擺放酒水飲料，惟據該名女下士表示其並無飲酒情事。

海巡署表示，該名女下士上述行為不當，東南沙分署已依規定核予申誡貳次之懲處，並追究相關人員考監不周責任；今年4月另將該員調回高雄，改派東南沙分署本部加強教育及管理。東南沙分署重申，對於違法犯紀案件零容忍，已全面加強所屬法紀教育，從嚴追究相關人員責任，以杜絕類案再生。





※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]





相關新聞

專機隊飛官洩賴清德行程至非公務群組　空軍：已依規定懲處

專機隊飛官洩賴清德行程至非公務群組　空軍：已依規定懲處

針對媒體報導，空軍專機隊林姓上尉飛官違規使用未經核准的照相手機，拍攝內含總統賴清德總統專機任務及負責賴維安的萬里警衛先遣機序列單，並多次上傳至非公務核定的群組，恐涉洩密及影響國家行政首長及將領安全。對此，空軍司令部今（11日）表示，已依「國軍資通安全獎懲規定」，核予適處，並按行政程序完成懲令發布。

男子失足墜落龍鳳漁港 海巡拋救生圈救援

男子失足墜落龍鳳漁港 海巡拋救生圈救援

澎湖漁船起火海巡派艦艇滅火救援

澎湖漁船起火海巡派艦艇滅火救援

彰化阿伯失蹤12天　家屬父親節前夕盼奇蹟

彰化阿伯失蹤12天　家屬父親節前夕盼奇蹟

陳玉珍喊砍國土韌性預算　綠轟傷害國軍海巡

陳玉珍喊砍國土韌性預算　綠轟傷害國軍海巡

