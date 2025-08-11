　
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

楊柳「東向西穿越」路徑占侵台颱風13%　上次是去年10月強颱康芮

▲▼楊柳颱風預估路徑。（圖／氣象署提供）

▲楊柳颱風預估路徑。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

楊柳颱風預估明天上午增強為中度颱風，並在周三從花東登陸。中央氣象署表示，上個類似路徑的颱風為去年10月的強颱康芮，當時為北部及東半部造成劇烈降雨，此次楊柳颱風預計為東半部及南台灣帶來顯著風雨，是否停班停課則由各縣市政府決定。

根據氣象署資訊，輕度颱風楊柳今天上午8時的中心位置在北緯21.2度，東經133.4度，以每小時24公里速度，向西進行。中心氣壓975百帕，近中心最大風速每秒30公尺，瞬間最大陣風每秒38公尺，七級風平均暴風半徑120公里。

氣象署預報員張竣堯表示，楊柳颱風預估未來24小時增強為中度颱風，將在周三從花東登陸，並通過台灣，預計在通過前，東半側雨勢會特別明顯，通過後受到山脈破壞，結構會減弱較快，但大約在周三下半天，中心通過中央山脈到台灣海峽這段時間，中南部地區雨勢會較明顯，南部有局部豪雨機率，山區更有豪雨以上等級降雨機率。

前中央氣象局科技中心顧問王時鼎過去將影響台灣地區颱風路徑分為9大類，氣象署以此分類彙整1911至2024年颱風資料。張竣堯指出，楊柳颱風為今年第二個登陸颱風，目前預估路徑分類為第3類「通過台灣中部向西或西北進行者」，占歷史颱風12.72%，上一個類似路徑為去年10月的康芮颱風。

康芮颱風去年10月31日從台東縣成功鎮登陸，並在同日下午6時40分於雲林縣麥寮鄉出海，共在台灣上空停留5小時。張竣堯表示，由於康芮當時達強颱等級，結構「又胖又強」，為北部及東半部造成劇烈降雨，帶來不少災情。至於楊柳是否造成同樣災情？他表示，影響程度還跟颱風本身結構大小及氣流導引等相關，不一定同路徑就會造成相同災情。

針對可能停班停課區域，他表示，楊柳颱風預計登陸前先為東半部帶來明顯雨勢，雖然通過中央山脈後會減弱，但颱風逆時針旋轉風場帶來的西風及西南風將為中南部帶來較大雨勢，整體來說，楊柳颱風影響期間，東半部及東南部局部地區風雨最顯著，但是否停班停課仍依各縣市政府決定。

▲▼楊柳颱風影響。（圖／氣象署提供）

▲楊柳颱風周三為東半部及南台灣帶來明顯風雨。（圖／氣象署提供）

08/10 全台詐欺最新數據

404 1 6931 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

詐1.1億公益款！　高䠷名模戴銬移審畫面曝
楊柳上個類似路徑是「康芮」！　2地慎防劇烈風雨
快訊／澳洲宣布　將正式承認巴勒斯坦國
熊本發「避難警報」！疏散1600人　新幹線停駛
父告別式！顏清標激動落淚　藍綠白大咖到場致意
快訊／富邦悍將宣布　Thank You富藍戈！
楊柳接近輕颱上限！　氣象粉專：周三午穿越台灣

楊柳颱風最快今深夜發布海警　估周三「花東登陸」穿過台灣

楊柳颱風最快今深夜發布海警　估周三「花東登陸」穿過台灣

楊柳颱風持續朝台灣前進，預計今天深夜至明天白天發布海上颱風警報，明天中午前後發布陸上颱風警報，周三從花東登陸，並在同日離開台灣。周三對台灣影響最顯著，全台有雨，尤其登陸前將為東半部帶來強勁風雨，通過台灣後則為南台灣帶來明顯雨勢。

台北有望颱風假？8縣市暴風侵襲率破8成

台北有望颱風假？8縣市暴風侵襲率破8成

氣象署估楊柳明晨升中颱　周三影響最劇「全台防豪雨」

氣象署估楊柳明晨升中颱　周三影響最劇「全台防豪雨」

楊柳颱風恐穿過台灣　最快周二海陸警齊發

楊柳颱風恐穿過台灣　最快周二海陸警齊發

手機天氣App不準？氣象署：少了關鍵一步

手機天氣App不準？氣象署：少了關鍵一步

天氣降雨溫度楊柳颱風

