生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

楊柳颱風最快今深夜發布海警　估周三「花東登陸」穿過台灣

記者周湘芸／台北報導

楊柳颱風持續朝台灣前進，預計今天深夜至明天白天發布海上颱風警報，明天中午前後發布陸上颱風警報，周三從花東登陸，並在同日離開台灣。周三對台灣影響最顯著，全台有雨，尤其登陸前將為東半部帶來強勁風雨，通過台灣後則為南台灣帶來明顯雨勢。

▲▼楊柳颱風預估路徑。（圖／氣象署提供）

▲楊柳颱風預估路徑。（圖／氣象署提供）

中央氣象署預報員官欣平表示，楊柳颱風持續朝台灣前進，未來路徑穩定朝西往台灣東海岸而來，目前半徑大小約120公里，且有增強現象，可能達到中度颱風等級。

官欣平指出，若依照目前預估路徑，今天深夜至明天白天可能發布海上颱風警報，明天中午前後發布陸上颱風警報，颱風預計明天晚間接近台灣東部海域，周三白天位於東南部近海且登陸，並在同日晚間就脫離台灣陸地。

他表示，楊柳颱風移動過程雖有不確定性，但目前預估朝台灣影響機會較大，且可能從花東一帶登陸。明天晚間起東半部就能感受外圍環流影響，各地風力也會增強，周三對台灣影響最大，預計中午前後登陸，下午至晚間就脫離台灣陸地。

他指出，楊柳颱風結構小且扎實，登陸前將對東半部造成明顯風雨，離開後的環流結構也為南台灣帶來強風豪雨。周四逐漸移動到大陸一帶，對台灣影響減少。周五太平洋高壓顯著增強，目前沒有明顯西南風的趨勢。

▲▼楊柳颱風影響。（圖／氣象署提供）

▲楊柳颱風影響。（圖／氣象署提供）

官欣平表示，颱風今、明天影響還沒有很顯著，夜間及清晨中部沿海及南部有零星雨，午後西半部及各地山區有雷陣雨，今天大台北地區及北部山區有短延時豪雨。周二晚間颱風接近東南邊近海，開始有斷斷續續對流出現，基隆北海岸、東半部及恆春半島開始有雨勢。 

官欣平指出，楊柳颱風周三登陸，降雨主要集中在這天，各地都有降雨，其中又以東半部及南台灣最明顯，花東地區及南部山區預估達局部豪雨等級以上降雨，並伴隨強風，颱風下半天遠離，雨量仍持續，並逐漸轉為多雲午後雷陣雨，澎金馬地區則仍有降雨。 周五至周日就會轉為夏季天氣型態，多雲到晴午後雷陣雨。

溫度方面，他表示，今天各地33至35度，雙北地區可達36度以上。另外，周二至周四基隆北海岸、東半部、恆春半島及馬祖有長浪發生，提醒民眾留意。

▲▼楊柳颱風影響。（圖／氣象署提供）

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

楊柳接近輕颱上限！　氣象粉專：周三午穿越台灣

楊柳穿台上個類似路徑是「康芮」　周三2地慎防劇烈風雨

楊柳穿台上個類似路徑是「康芮」　周三2地慎防劇烈風雨

楊柳颱風預估明天上午增強為中度颱風，並在周三從花東登陸。中央氣象署表示，上個類似路徑的颱風為去年10月的強颱康芮，當時為北部及東半部造成劇烈降雨，此次楊柳颱風預計為東半部及南台灣帶來顯著風雨，是否停班停課則由各縣市政府決定。

