生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

陳零九「帶D級JKF女郎」遊澳門　閃兵交保沒閒著…出境洩戀情！

出境洩戀情／獨家！閃兵交保沒閒著　陳零九帶D奶啾啾遊澳門

▲今年6月，陳零九（右）和啾啾（左）就曾被目擊在餐廳吃飯約會。（圖／翻攝自fz_rainonslope Thread）

圖文／鏡週刊

陳零九因疑似偽造病歷逃避兵役，今年5月在IG發表道歉聲明並宣布中止所有演藝活動，數月來都未曾再見到他公開身影。不過雖然事業停擺，但他的愛情仍然很忙碌，有網友直擊他帶著JKF女郎啾啾嗑鍋約會，上月底兩人更同赴澳門旅遊，感情生活還是很充實。

陳零九因逃兵被拘提，並以新台幣30萬元交保，兩天後，他懺悔發聲，宣布全面暫停演藝活動，「九澤CP」與「五堅情」兩組人氣團體也被迫休團，不過仍有許多粉絲很期盼他的回歸。只是雖然工作沒了，陳零九似乎更有空檔約會，有網友在社群上貼文表示，在澳門機場巧遇陳零九和啾啾，不僅po出兩人照片，還寫道「反應太慢沒拍到不安分的手手！」

出境洩戀情／獨家！閃兵交保沒閒著　陳零九帶D奶啾啾遊澳門

▲陳零九（右）被網友直擊帶著啾啾（左）同赴澳門旅遊。（圖／翻攝自love005027 Threads）

現身澳門　辣模作陪

出境洩戀情／獨家！閃兵交保沒閒著　陳零九帶D奶啾啾遊澳門

▲陳零九（右3）、邱鋒澤（左3）前年曾和未來少女「紫月光」同台表演。（翻攝自未來少女YouTube）

7月底，陳零九頭戴黑帽、穿黑T恤、牛仔褲，和穿黑色細肩背心的啾啾現身澳門機場，準備入境旅遊，掀起網路上一陣討論。接著又有網友加碼爆料，六月時在火鍋店也巧遇到兩人並肩而坐，和友人一起吃飯，因此引來網友評論：「逃兵還可以出國？」「肯定是去澳門賭博啦！」「果然在好好休息！」

陳零九前年2月與愛情長跑10年的直播主「呼呼」（林芷瑩）分手，去年又與女藝人Miusa傳出過夜緋聞，當時還惹得經紀人吳宗憲大為不悅，Miusa也疑似因此被冷凍至今，而兩人關係似乎也就見光死。

出境洩戀情／獨家！閃兵交保沒閒著　陳零九帶D奶啾啾遊澳門

▲陳零九（右）前年宣布和交往10年的呼呼（左）分手。（圖／翻攝自陳零九IG）

如今陳零九身邊女伴換成D奶啾啾，啾啾在網路圈的知名度不輸一線女星，2018年她因一張「青筋奶」照片意外爆紅，隔年就奪下第4屆「JKF百大女郎」冠軍，之後更蟬聯3屆冠軍。

出境洩戀情／獨家！閃兵交保沒閒著　陳零九帶D奶啾啾遊澳門

▲啾啾是知名JKF女郎，曾蟬聯3次百大女郎冠軍。（圖／翻攝自啾啾臉書）

壞事沾邊　形象受損

啾啾曾自曝，年少時因外貌太出眾遭霸凌，懷疑「漂亮是不是錯？」直到加入JKF，她才重拾自信，認定「漂亮從來不是錯。」事業上，她是公認的工作狂，幾乎全年無休，年收入約新台幣500萬元，還不包含實體寫真和副業收益。

陳零九過去也引起多次爭議，2022年他為加密貨幣平台JPEX台灣區代言，平台卻遭香港證監會點名違規，雖最終獲不起訴，但形象受損不小。另有報導指出，他還曾與涉嫌挖礦詐騙集團涉足德州撲克賭局，甚至出入私人招待所時，同行人士被警方查獲持有大麻。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。



08/09 全台詐欺最新數據

439 2 0611 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

