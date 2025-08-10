　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中共打擊科研腐敗　中國科學院高層套取研發經費

▲▼ 2021、兩會、習近平、李克強、林鄭月娥、維安 、兩會場外、毛澤東、人民大會堂。（圖／路透社）

▲中共持續打擊貪腐。（圖／路透社）

文／中央社台北10日電

中共總書記習近平強調科技自立之際，中共中央紀委國家監委今天披露中國科學院高層管理人員套取科研經費、搞權錢交易等腐敗問題，已遭到查處。

中共中紀委、中國國家監委官網今天發出文章，標題為「強化政治監督 深化正風肅紀反腐 為加快建設科技強國提供堅強保障」。

文章稱，今年以來，已查處科技部新技術中心王某某等人嚴重違紀違法問題，並同步梳理審查調查發現的問題通報科技部黨組，加強對科研管理、開發區建設管理等權力的監督制約。

▲▼2021,大陸,兩會,維安,香港,街頭,兩會,愛國者治港,大陸全國人大發言人、前駐美大使張業遂 。（圖／路透社）

此外，上半年，中央紀委國家監委駐中國科學院紀檢監察組查處某研究所前副所長以虛假合約方式套取科研經費；某中心前副主任、某企業前董事長利用項目管理權搞權錢交易等腐敗問題，進一步完善訊息公開公示、科研經費管理使用監督制約機制。

文章發布之前，中共20屆中紀委常委會7月15日召開集體學習，中紀委書記李希針對「科研領域腐敗問題」說，要盯住科研項目評審驗收、經費管理、授牌獎勵等關鍵，嚴肅查處利用計劃管理權搞權錢交易、內外勾結套取科研經費等腐敗問題，堅決糾治影響科技事業健康發展的問題。

此外，湖南重點大學中南林業科技大學前黨委書記王漢青和前校長廖小平本月初都因嚴重違紀違法被「雙開」（開除黨籍和公職），他們被指侵吞科研經費，數額巨大。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
439 2 0611 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
Albee突發長文！「人生常比電影更離奇」
台灣關稅20%+N　他憂「明天開盤慘跌」！一票樂觀：1原因繼
17歲少女飛鏢競賽成績優！苦練後搭車返家遇死劫
韓國砸3500億美元換不到！　中經院連賢明：台灣難不疊加
快訊／17歲少女慘死！家屬暴怒痛毆計程車運將　現場畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中共打擊科研腐敗　中國科學院高層套取研發經費

香港特首：註冊香港本地公司逾150萬家　創歷史新高

香港「引進辦」兩年引入84家企業　估帶來2千億投資、2萬職缺

被譽為「中國薯都」　烏蘭察布薯條驚豔台灣青年

廣東上周新增1387例屈公病確診　無重症、死亡病例

水果被嫌賣太貴　百果園董事長：教育消費者成熟

陸官媒再批輝達H20晶片：不安全、不先進、不環保

陸外賣店被踢爆「照騙」　美照竟是「AI生成」

坐月子也遭硬上　陸人妻不堪家暴「鐵管打死老公」判刑15年

天安門「抗戰勝利閱兵」首次彩排　逾2.2萬人參與

趙露思幫經紀人求職　「反正在我這沒得幹了」

【博愛座誰能坐】視障女被阿姨嗆「憑什麼坐」

李多慧來台灣3年　「保護膜不撕」台化了

【玩命狂飆】砂石車國道蛇行超車！疑煞不及釀5車追撞

【3歲就會做家事】小班弟弟每天下課都自己洗碗 堅持7個月超棒！

【3顆小丸子】誰的「紫色糰子串」放在地板上了？

Melody《熱吵店》畢業爆哭！　謝沈玉琳照顧盼他「早日康復」

逼問視障女「憑什麼坐博愛座」　下秒阿姨腦羞：還玩手機騙誰

林逸欣「富養長大」成長影片感動萬人　父母超用心陪伴！網讚：模範家庭

【北投連環車禍】22歲駕駛紅燈煞不住！猛撞2車釀4傷

中共打擊科研腐敗　中國科學院高層套取研發經費

香港特首：註冊香港本地公司逾150萬家　創歷史新高

香港「引進辦」兩年引入84家企業　估帶來2千億投資、2萬職缺

被譽為「中國薯都」　烏蘭察布薯條驚豔台灣青年

廣東上周新增1387例屈公病確診　無重症、死亡病例

水果被嫌賣太貴　百果園董事長：教育消費者成熟

陸官媒再批輝達H20晶片：不安全、不先進、不環保

陸外賣店被踢爆「照騙」　美照竟是「AI生成」

坐月子也遭硬上　陸人妻不堪家暴「鐵管打死老公」判刑15年

天安門「抗戰勝利閱兵」首次彩排　逾2.2萬人參與

Albee發千字文吐「被誤解」心情！　信心喊話：身正不怕影子斜

楊柳有變數！一路走來「會撐得很辛苦」最接近台灣時間曝光

南投好厝邊名間社區長照機構啟用　供夜間收托減輕照顧者負擔

樂團成員上節目「吵到差點解散」！　內幕曝光「他氣到摔耳機」

人氣AV女優「閃退1年宣布回歸」！　昔心律不整急喊卡休養

葉君璋透露曹祐齊輪值計畫　下週先觀察洋將表現

基隆安樂區模擬6.9強震演練　強化跨單位協作災害應變力

相隔34天重返先發展現壓制力　曹祐齊：做好自己 不想對手怎麼樣

17歲少女飛鏢競賽成績優！苦練後搭車返家遇死劫　父認屍痛哭癱坐

網傳國內恐「屈公病」大流行　疾管署急澄清：不會人傳人

逼問視障女「憑什麼坐博愛座」　下秒阿姨腦羞：還玩手機騙誰

大陸熱門新聞

盜晶片技術！尊湃員工白天在華為，晚上去新公司

女星消失6年　習近平弟撰文爆娶走

海南帥警跳海救人！濕身照瘋傳

全紅嬋體態變化遭網暴　跳水女皇：心理關難

月撿上萬「鞋扣」　洞洞鞋製造大量垃圾

15歲少女患「長髮公主症」胃藏2公斤髮球

陸生遭澳洲未成年人圍毆　重傷命危搶救中

夢到被人追！男開窗逃生「醒來在半空」

首登那達慕大會！　原住民十族共舞擄獲滿場掌聲

澳門、嘉義、香港隊分獲冠亞季軍

陸官媒批輝達H20：不安全、不先進、不環保

九三閱兵首場演練登場！　北京封控核心街道成「警戒區」

雲台會聚焦RCEP新機遇　

中芯閃過川普「半導體組合拳」？

更多熱門

相關新聞

視訊會議秒變激情秀！院士被火辣女職員抱頭熱吻

視訊會議秒變激情秀！院士被火辣女職員抱頭熱吻

大陸64歲的中科院院士、北京理工大學教授方岱寧，近日在線上舉行學術研討會時，一名年輕正妹突然竄出來，直接對方岱寧高調示愛，當場又親又抱，讓視訊會議頓時變成激情秀。直到教授將其推開，女方看了一下鏡頭，這才發現是在視訊。7日，學校通報事件處理結果。

陸民間公司要融資8.6億造時光機 稱1年內可實現穿梭時空試驗

陸民間公司要融資8.6億造時光機 稱1年內可實現穿梭時空試驗

中國肥胖者增　學者：情況會越來越糟

中國肥胖者增　學者：情況會越來越糟

大陸發現2.44億年前「雲南暴魚」

大陸發現2.44億年前「雲南暴魚」

中研院英文變「中國科學院」　立委要求改名

中研院英文變「中國科學院」　立委要求改名

關鍵字：

中國科學院

讀者迴響

熱門新聞

林逸欣「富養長大」影片感動萬人

彰化雙屍案驗屍後...驚見女童少了舌頭和咽喉！

兒子站客廳正中央！母近看才知「已斷氣」

中和賓士、計程車碰撞　17歲女遭拋飛慘死

保時捷業務「逆向超車」被停職！公司發聲明

哪家店的珍珠是「天花板級別？」　網給答案

美女停車場彎腰！淫男看到受不了　推入車內侵犯

楊柳估今轉中颱　「下最大」地區曝

台積電砸錢輸誠「關稅卻20％＋N」　李敖20年前一句話網嘆先知

粿粿爆婚變「IG吐7字發聲」！仍不見范姜彥豐身影

楊柳颱風恐穿過台灣　最快周二海陸警齊發

楊柳颱風估「直接穿越北台灣」時間點曝！

鬼門開晚1個月「好兄弟又餓又兇」　專家回應了

五月天石頭演唱會上突拋震撼彈

即／澎湖汽機車相撞！5月大嬰不治

更多

最夯影音

更多

趙露思幫經紀人求職　「反正在我這沒得幹了」

【博愛座誰能坐】視障女被阿姨嗆「憑什麼坐」

李多慧來台灣3年　「保護膜不撕」台化了

【玩命狂飆】砂石車國道蛇行超車！疑煞不及釀5車追撞

【3歲就會做家事】小班弟弟每天下課都自己洗碗 堅持7個月超棒！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面