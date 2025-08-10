南投好厝邊名間社區長照機構啟用　供夜間收托減輕照顧者負擔

▲南投縣私立好厝邊名間社區長照機構日前啟用。（圖／南投縣家庭照顧者關懷協會提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣人口高齡化問題嚴重，其中名間鄉年長者居多、地處偏僻且長照資源匱乏，南投縣家庭照顧者關懷協會附設的南投縣私立好厝邊名間社區長照機構，於8日正式啟用，希望為社區長者及其家庭提供全方位、專業化的長期照護服務。

南投縣家庭照顧者關懷協會當天拒辦啟用茶會，出席來賓包括南投縣長室秘書蔡宗傑、名間鄉長陳翰立，縣議員吳棋楠、蔡銘軒，縣府衛生局企劃及長照科長謝敏惠、縣府社勞局社工師廖皇媚、名間鄉民代表謝智堯、新厝村長邱國華、埔中村長陳建州、竹圍村長黃啓樑、松山村長陳秀、竹圍社區發展協會常監陳萬枝、鬥茶協會理事長謝棨安、出林虎民宿董事長陳明耀、華山基金會、紅十字會、南投縣仁愛之家、草屯長照、草屯養護中心、聖恩禮儀社等，與社區民眾、長輩一起熱情參與。

南投縣家庭照顧者關懷協會理事長吳東璇致詞指出，該機構聘用多位專業社會工作師、護理師及照顧服務員，提供高品質的個別化照護服務，並注重每位服務對象的身心需求，內部設施配備先進且舒適，並融合日間照顧中心與小規模多機能服務中心（SMHC），最具特色的是提供夜間收托服務：當家屬有臨托需求時，可將長輩送至平日參與活動的日照中心，夜間亦可在熟悉的工作人員陪伴下，獲得安適、自在的照顧服務，不僅能解決家庭照顧者的夜間照護壓力，也讓長者在專業照顧下度過更安全、舒適的夜晚。

陳翰立表示，該機構可望造福當地鄉親，也期望未來能有更多類似機構為長輩提供服務，並承諾將會盡全力爭取資源、共同為該鄉打造更優質的長照環境；吳棋楠也強調將持續關注長照服務需求、支持此類型長照機構的發展與完善，以確保社區長者能夠享有更完善的照顧體系。