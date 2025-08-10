被譽為「中國薯都」　烏蘭察布薯條驚豔台灣青年

▲烏蘭察布被譽為「中國薯都」。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／烏蘭察布報導

內蒙古烏蘭察布市被譽為「中國薯都」，是馬鈴薯種植與生產的重要基地。近日，一群台灣青年到此交流，並參訪兩家馬鈴薯加工企業，他們在品嘗薯條等相關製品之後，直呼非常美味。

「草原之約 青春交響」兩岸青年藝術交流營正在烏蘭察布市進行，來自台灣的青年與原住民參訪當地兩家馬鈴薯深加工企業，在深入了解烏蘭察布馬鈴薯產業的發展之後，還參觀了生產線，見證了「薯條的一生」。

200多年前馬鈴薯被引入烏蘭察布，具有悠久的馬鈴薯種植歷史。由於擁有與原產地極為相似的氣候生態條件，使得馬鈴薯在烏蘭察布發展壯大。烏蘭察布地處內蒙古中部，氣候冷涼、晝夜溫差大，日照充足、雨熱同期，加上這裡多為沙壤土，土質潔淨且疏鬆、透氣性好，因此非常適宜馬鈴薯生長，

烏蘭察布產出的馬鈴薯塊大皮薄，適口性佳且適合加工，馬鈴薯乾物質含量高達25％以上，澱粉、維他命C、礦物質含量高於其他地區，醛類芳香物含量更高。

▲▼學員參訪兩家馬鈴薯深加工企業。（圖／記者陳冠宇攝）

作為大陸公認的馬鈴薯產業黃金帶，烏蘭察布的馬鈴薯種植面積及鮮薯年產量在大陸的地級市位居首位。2009年3月，烏蘭察布被中國食品工業協會命名為「中國馬鈴薯之都」。

據了解，2008年以後，馬鈴薯產業在烏蘭察布處於發展提升時期，噴灌、滴灌等節水設施技術得到普遍運用，規模化種植水準進一步提升，品牌化建設迅速推進，進入了依靠科技提高品質、提升效益的發展新階段。

目前，烏蘭察布全市馬鈴薯播種面積穩定在300萬畝以上，總產量40億公斤，種植面積和產量均佔全區的50％，佔全大陸馬鈴薯總播種面積的6％，已成為重要的馬鈴薯種薯、商品薯生產和鮮薯加工生產基地。

烏蘭察布加工薯種植戶不斷增多，當地馬鈴薯加工業逐漸形成氣候。數據顯示，烏蘭察布現有以藍威斯頓、蒙薯食品、凱達為代表的馬鈴薯深加工企業37家，可年產薯條、薯餅44萬噸，澱粉全粉24萬噸。

▼學員參觀薯條生產線。（圖／記者陳冠宇攝）