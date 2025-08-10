南投縣16位模範父親獲表揚　魚池鄉經典大飯店招待住宿致敬

▲南投縣16位模範父親接受縣長許淑華表揚，圖為埔里鎮黃炳輝。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣今年於父親節表揚16位模範父親，縣政府指出，16人年紀從66歲至93歲不等，背景各有不同，有從事農耕、公職、教育、企業經營等工作，但相同的是對家庭的愛和付出，足為表率。

縣府8日在魚池鄉經典大飯店舉辦模範父親表揚活動，眾多家屬、子女陪同父親出席走「星光大道」並分享榮耀，「爸爸！我愛您！」的告白此起彼落；活動中安排「電子琴演奏」與溫馨合唱，並由日月潭茶文化推廣協會進行「奉茶儀式」，以文化細節象徵傳承與敬意，地主經典大飯店更貼心提供每位受表揚的父親免費住宿，讓他們享受飯店設施、度過舒適又難忘的一晚。

縣府表示，這次受獎者平時默默承擔家庭責任，更在退休後持續回饋社區，成為鄰里的守護者與溫情代言人：包括鹿谷鄉蘇文彬耕耘農田超過一甲子，名間鄉林永和以韌性翻轉家族命運，埔里鎮黃炳輝創立山產行、一肩打拚四十年，許多獲獎人更在環境清潔、民防、文化等領域發揮影響力。

現場包括許淑華，縣議員林儒暘、石慶龍，國姓鄉長邱美玲、魚池鄉長劉啟帆，和多位地方人士都到場道賀，許淑華在表揚活動後也和與會者拍照留念，並盛讚模範父親是社會榜樣，也祝天下的爸爸父親節快樂。



其他13位受表揚模範父親如下：竹山鎮周霸山、草屯鎮陳振盛、信義鄉邱豐生、魚池鄉黃仁厚、中寮鄉林清吉、國姓鄉陳竹開、南投市王雲騰、水里鄉劉瑞平、仁愛鄉廖文賢、集集鎮陳長明、魚池鄉陳東權、埔里鎮蔡成、南投市張峻明。