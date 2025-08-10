　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

南投縣16位模範父親獲表揚　魚池鄉經典大飯店招待住宿致敬

▲南投縣16位模範父親接受縣長許淑華表揚，圖為埔里鎮黃炳輝。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣16位模範父親接受縣長許淑華表揚，圖為埔里鎮黃炳輝。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣今年於父親節表揚16位模範父親，縣政府指出，16人年紀從66歲至93歲不等，背景各有不同，有從事農耕、公職、教育、企業經營等工作，但相同的是對家庭的愛和付出，足為表率。

縣府8日在魚池鄉經典大飯店舉辦模範父親表揚活動，眾多家屬、子女陪同父親出席走「星光大道」並分享榮耀，「爸爸！我愛您！」的告白此起彼落；活動中安排「電子琴演奏」與溫馨合唱，並由日月潭茶文化推廣協會進行「奉茶儀式」，以文化細節象徵傳承與敬意，地主經典大飯店更貼心提供每位受表揚的父親免費住宿，讓他們享受飯店設施、度過舒適又難忘的一晚。

▲南投縣16位模範父親接受縣長許淑華表揚。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣16位模範父親接受縣長許淑華表揚。（圖／南投縣政府提供）

縣府表示，這次受獎者平時默默承擔家庭責任，更在退休後持續回饋社區，成為鄰里的守護者與溫情代言人：包括鹿谷鄉蘇文彬耕耘農田超過一甲子，名間鄉林永和以韌性翻轉家族命運，埔里鎮黃炳輝創立山產行、一肩打拚四十年，許多獲獎人更在環境清潔、民防、文化等領域發揮影響力。

▲南投縣16位模範父親接受縣長許淑華表揚。（圖／南投縣政府提供）

現場包括許淑華，縣議員林儒暘、石慶龍，國姓鄉長邱美玲、魚池鄉長劉啟帆，和多位地方人士都到場道賀，許淑華在表揚活動後也和與會者拍照留念，並盛讚模範父親是社會榜樣，也祝天下的爸爸父親節快樂。

其他13位受表揚模範父親如下：竹山鎮周霸山、草屯鎮陳振盛、信義鄉邱豐生、魚池鄉黃仁厚、中寮鄉林清吉、國姓鄉陳竹開、南投市王雲騰、水里鄉劉瑞平、仁愛鄉廖文賢、集集鎮陳長明、魚池鄉陳東權、埔里鎮蔡成、南投市張峻明。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
439 2 0611 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
蔡少芬老公突發心臟病「病危險喪命」！發不出聲求救
特斯拉雪隧自撞輪框飛了！　北向一度塞爆
快訊／雨勢升級「15縣市豪大雨特報」　下到深夜
人氣名店起火！　民眾端肉圓衝出店
日30歲人氣女星無預警閃婚！老公是「大11歲諧星」　共同聲明

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南安平道壇祈安法會登場　黃偉哲：宗教文化凝聚善念

特斯拉雪隧撞壁！車上4人無傷　交通壅塞40分鐘

南投縣16位模範父親獲表揚　魚池鄉經典大飯店招待住宿致敬

台東幼兒園父親節活動　爸爸們體驗分娩哀叫聲四起

咖啡飄香台東夏日！「2025南島咖啡節」沖出島嶼最醇風味

台南做工行善團齊心修繕　助弱勢修家園援災民安置所

「藝息山海」十二首情詩流動！台東工藝國際駐村啟動

台南麻豆關帝廟工寮火警　20平方公尺倉庫包材燃燒幸無人傷亡

聽見希望！百萬元助聽器捐台東　弱勢民眾可申請

長期索居易退化！玉醫發起做點心活化認知　防失智關鍵在日常參與

趙露思幫經紀人求職　「反正在我這沒得幹了」

【博愛座誰能坐】視障女被阿姨嗆「憑什麼坐」

李多慧來台灣3年　「保護膜不撕」台化了

【玩命狂飆】砂石車國道蛇行超車！疑煞不及釀5車追撞

【3歲就會做家事】小班弟弟每天下課都自己洗碗 堅持7個月超棒！

Melody《熱吵店》畢業爆哭！　謝沈玉琳照顧盼他「早日康復」

【3顆小丸子】誰的「紫色糰子串」放在地板上了？

逼問視障女「憑什麼坐博愛座」　下秒阿姨腦羞：還玩手機騙誰

林逸欣「富養長大」成長影片感動萬人　父母超用心陪伴！網讚：模範家庭

【北投連環車禍】22歲駕駛紅燈煞不住！猛撞2車釀4傷

台南安平道壇祈安法會登場　黃偉哲：宗教文化凝聚善念

特斯拉雪隧撞壁！車上4人無傷　交通壅塞40分鐘

南投縣16位模範父親獲表揚　魚池鄉經典大飯店招待住宿致敬

台東幼兒園父親節活動　爸爸們體驗分娩哀叫聲四起

咖啡飄香台東夏日！「2025南島咖啡節」沖出島嶼最醇風味

台南做工行善團齊心修繕　助弱勢修家園援災民安置所

「藝息山海」十二首情詩流動！台東工藝國際駐村啟動

台南麻豆關帝廟工寮火警　20平方公尺倉庫包材燃燒幸無人傷亡

聽見希望！百萬元助聽器捐台東　弱勢民眾可申請

長期索居易退化！玉醫發起做點心活化認知　防失智關鍵在日常參與

香港「引進辦」兩年引入84家企業　估帶來2千億投資、2萬職缺

桃猿大巨蛋主場軍公教送票活動變買半票　球團回應了

金鐘女主持懷二胎現身文博「看不出孕肚」　大兒子童言暖舉有洋蔥

金正恩2心腹罕見「秘密訪中」！　行蹤成謎

台南安平道壇祈安法會登場　黃偉哲：宗教文化凝聚善念

明星愛店「吉利串燒」宣布遷址　原店營業至8月25日

特斯拉雪隧撞壁！車上4人無傷　交通壅塞40分鐘

Jennie素顏美肌宛如學生妹　清純模樣與性感表演反差強烈

想懷孕別亂算排卵期！醫揭「黃金7天」最容易中

日本宇佐神宮鎮座第1300年！跟著在地人參拜一年一度重要神事

【火海求生】漁船爆燃燒到剩骨架！ 船長跳友船獲救 #澎湖

地方熱門新聞

馮明珠捲不倫戀及醫療爭議　小港醫院4聲明

「島語」8/22插旗高雄漢神　1方法免預約

北海岸公車路網大升級　3快線拚無縫接駁

走入山林安全至上　台中觀旅局首波登山講座＋市集登場

豪雨催生山苦瓜霸佔中央圓環台南水道博物館雨後生態驚喜現身

南消德興中隊義消王聰順錄取警專消防科

金門秘境探索夕陽跑2300人參賽　奔馳海岸線風情新體驗

豪雨重塑菜寮溪地貌台南左鎮化石園區籲化石迷勿單獨行動

全台首座夜間美術館將啟動　台東美術館打造夜間觀展新模式

萌娃變身「韌性城市小幫手」！南消體驗營親子上陣學防災

台南麻豆關帝廟工寮火警20平方公尺倉庫包材燃燒幸無人傷亡

長期索居易退化　醫：預防失智關鍵在日常參與

女「追球」滑跤傷腳踝　警護送助搭接駁車

成大醫院參展高齡健康產業博覽會六大亮點打造智慧樂齡新藍圖

更多熱門

相關新聞

台東幼兒園父親節活動　爸爸們體驗分娩哀叫聲四起

台東幼兒園父親節活動　爸爸們體驗分娩哀叫聲四起

台東縣關山鎮「鴻德幼兒園」日前舉辦父親節闖關活動，園方設計各項趣味遊戲闖關讓親子間親密互動。關山鎮救國團、台東縣議員陳宏宗、台北林思宏醫師基金會提供分娩體驗儀和紀念品，爸爸們模擬媽媽在生產時的疼痛感，過程中臉部呈現的扭曲狀態卻讓一旁的媽媽們不由自主的笑了起來。

父入住安寧病房　高中兒天天陪伴繪父親卡傳愛

父入住安寧病房　高中兒天天陪伴繪父親卡傳愛

鄧愷威大聯盟奪首勝！IG感性文曝心路歷程

鄧愷威大聯盟奪首勝！IG感性文曝心路歷程

桃猿票房回溫　吸引18802人進場

桃猿票房回溫　吸引18802人進場

父親節毆老爸！逼滿頭血下跪　嘉義逆子收押

父親節毆老爸！逼滿頭血下跪　嘉義逆子收押

關鍵字：

父親節模範父親表揚大會蘇文彬林永和黃炳輝經典大飯店

讀者迴響

熱門新聞

林逸欣「富養長大」影片感動萬人

彰化雙屍案驗屍後...驚見女童少了舌頭和咽喉！

兒子站客廳正中央！母近看才知「已斷氣」

中和賓士、計程車碰撞　17歲女遭拋飛慘死

保時捷業務「逆向超車」被停職！公司發聲明

美女停車場彎腰！淫男看到受不了　推入車內侵犯

哪家店的珍珠是「天花板級別？」　網給答案

楊柳估今轉中颱　「下最大」地區曝

粿粿爆婚變「IG吐7字發聲」！仍不見范姜彥豐身影

台積電砸錢輸誠「關稅卻20％＋N」　李敖20年前一句話網嘆先知

楊柳颱風恐穿過台灣　最快周二海陸警齊發

楊柳颱風估「直接穿越北台灣」時間點曝！

鬼門開晚1個月「好兄弟又餓又兇」　專家回應了

五月天石頭演唱會上突拋震撼彈

桃園獨居妹遭爬窗性侵！鄰：她主動的

更多

最夯影音

更多

趙露思幫經紀人求職　「反正在我這沒得幹了」

【博愛座誰能坐】視障女被阿姨嗆「憑什麼坐」

李多慧來台灣3年　「保護膜不撕」台化了

【玩命狂飆】砂石車國道蛇行超車！疑煞不及釀5車追撞

【3歲就會做家事】小班弟弟每天下課都自己洗碗 堅持7個月超棒！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面