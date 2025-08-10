　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／轎車停曾文溪堤岸　35歲落水男遺體尋獲

記者林東良／台南報導

台南市麻豆區曾文溪10日上午發生溺水意外，一名35歲黃姓男子凌晨被家屬通報失蹤，黃男小客車及拖鞋被人發現在該處，消防局獲報後出動人車、船艇與無人機搜尋，經數小時搜救，由無人機發現黃男在水中，下午1時32分打撈上岸，惟已明顯死亡，經家屬確認身分後，全案由市警麻豆分局報請檢察官相驗處理中。

台南市消防局指出，10日上午8時37分接獲麻豆分局官田分駐所轉報，家屬於10日凌晨1時報案請求協尋失蹤人口35歲黃男。上午9時起陸續派遣麻豆車組與第二大隊人員共5車、警消12人、1艘船艇與1架無人機到場，並於上午9時21分升空無人機進行空拍搜索，10時52分船艇也下水支援在水面巡搜。

到了上午11時11分許，無人機巡查在麻豆區總爺段曾文溪堤岸（座標23.1778, 120.266）發現有人形漂浮物，馬上通報救生艇前往確認，救生艇於下午1時32分將溺水者打撈上岸，惟死者已明顯死亡未送醫。經家屬指認為失蹤的黃男。

警方調查，黃男因債務問題，8月7日與家屬最後通話後就斷訊，自小客停在曾文溪堤岸被警發現，目前警方已報請檢察官相驗，確切落水死因待檢警調查釐清中。

●《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

即／台南男失蹤3天疑落水　無人機曾文溪拍到疑似人體

台南市麻豆區曾文溪堤岸10日上午驚傳一起落水失蹤案件，35歲黃姓男子疑因債務壓力，8月7日與家人最後通話後便失聯，家屬10日凌晨1時已向警方報案失蹤協尋，上午在曾文溪堤岸發現男子停放的黑色自小客車及拖鞋，台南市消防局二大隊據報，立刻展開地毯式搜救。

中和賓士、計程車碰撞　17歲女遭拋飛慘死

奪命瞬間曝！無良女吞安眠藥撞死花蓮婦

即／台中女6樓墜下倒臥社區門口亡

高雄前鎮河驚傳死亡意外！男打撈水桶失足落水

