大陸 大陸焦點 特派現場

水果被嫌賣太貴　百果園董事長：教育消費者成熟

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸連鎖水果店「百果園」經常被消費者質疑水果價格過高。對此，百果園董事長余惠勇表示，百果園不利用消費者的無知，多年來一直走在「教育消費者成熟」的路上，希望讓消費者明白「一分錢一分貨」的道理。

水果雖是普通商品，但品質差異極大，真正瞭解水果的消費者卻很少。百果園始終堅持做高品質水果，不會為了迎合市場而犧牲品質。這番言論不僅讓“百果園稱不會迎合消費者”衝上熱搜第一，也再次將這家中國水果零售龍頭企業推向輿論風口。

余惠勇近日正面回應外界對百果園定價的質疑，他說，自己想給顧客留下便宜的印象是很容易的，因為不同品質的水果價格差可達四、五倍，「便宜的水果供大於求，而真正的好水果供不應求，這也是它貴的原因。」

▼百果園。（圖／CFP）

▲▼中國大陸連鎖水果店百果園。（圖／CFP）

余惠勇強調，百果園多年來一直走在「教育消費者成熟」的路上，而不是利用消費者的信息不對稱來獲取短期利益。

余惠勇解釋，商業有兩種，一種是利用消費者的無知，另一種是教育消費者成熟，百果園選擇後者，「消費者在不瞭解品質的情況下，往往只能選擇便宜的產品，而百果園希望通過透明化、標準化的方式，讓消費者明白『一分錢一分貨』的道理。」

余惠勇還說，雖然百果園會在成本上繼續優化，以更優惠的價格回饋顧客，但絕不會降低品質，「如果為了便宜而降低品質，那不是我們要走的路。」

據百果園財報，2024年公司實現收入102.73億元（人民幣），同比下降9.8%；毛利為7.64億元，同比下降41.9%；除所得稅前虧損為3.91億元。

▲▼中國大陸連鎖水果店百果園。（圖／CFP）

