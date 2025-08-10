陸官媒再批輝達H20晶片：不安全、不先進、不環保

▲輝達特別為中國市場推出H20晶片。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

輝達H20晶片終於獲美國商務部許可向中國大陸出口，但陸方卻又質疑起晶片的「後門」風險。央視旗下《玉淵譚天》10日發文，指H20不是一款安全的晶片，也不先進、不環保，不是一個好的選擇，「作為消費者，我們當然可以選擇，不買。」

《玉淵潭天》在文中引述安全專家的說法指出，美國塑造人工智慧霸權的抓手，一個是硬體，一個是軟體生態系統，「對於其他國家來說，不僅要從硬體層面努力做到替代，也要建設起自主可控的軟體生態系統。」

文中提到，為了完成上述的這些佈置，美方曾經系統設計過一個機制「片上治理機制」，這個機制就提到，美國政府需要成立相關的部門，來協調晶片設計、生產、製造的各個環節，包括協調企業和盟友，來達到對人工智慧晶片的控制。

文中指出，片上治理機制，能實現「許可鎖定」「追蹤定位」「使用監測」，以及「使用限制」，輝達的人工智慧晶片其實已經廣泛部署了片上治理所需的大部分功能，只不過有些還沒有激活而已。

文中提到，而如果晶片上還沒有這些功能，報告也特別提到，美國及其盟友掌握著最先進人工智慧晶片的產業鏈，因此，美國只需要「協調」好這些盟友，確保這些晶片都內置硬體，還是可以實現控制。

▼輝達執行長黃仁勳。（圖／路透）



文中指出，美方一份報告建議，為了獲得晶片企業的配合，要採取一些「激勵」措施，比如「預先市場承諾」——如果企業配合，滿足美國政府設置「後門」的要求，那美國政府可以將其排除在出口管制之外，其中就特別提到，放寬對「中國低風險客戶」的出口。

文中提到，結合相關訊息，再看美國政府允許輝達出口H20到中國，不免有些細思極恐，「無論從哪個角度講，H20對於中國來說，都算不上是一款安全的晶片。」

文中指出，除了不安全，H20也不先進，據相關機構數據，相比於H20的標準版H100，H20的整體算力只有約20%，其GPU核心的數量比H100減少41%，性能降低28%，這也導致H20無法滿足萬億級大模型訓練需求。

文中提到，除了不先進，H20也不環保，一般來說，對於採用14nm以下工藝的服務器GPU，節能水平的能效比需達到0.5TFLOPS/W，先進水平需達到1.0TFLOPS/W，但H20的能效比大約為0.37TFLOPS/W，「算力某種程度上也是電力，人工智慧的發展會新增大量的能源需求。而這些新增的需求，也需要符合中國綠色轉型的節奏。」

文章的最後強調，「當一款晶片，既不環保，也不先進，更不安全時，作為消費者，我們當然可以選擇，不買。」