地方 地方焦點

Ilisin no Fakong獲國家重要民俗授證　列第6項原住民族重要民俗

▲文化部將「Ilisin no Fakong」登錄為國家重要民俗並授證，成為第6項原住民族重要民俗。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲文化部將「Ilisin no Fakong」登錄為國家重要民俗並授證，成為第6項原住民族重要民俗。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

2025國家重要民俗「Ilisin no Fakong」授證典禮暨豐年祭晚會9日晚間在花蓮豐濱鄉豐濱河濱公園盛大舉行。花蓮縣長徐榛蔚不僅出席盛會，並馬不停蹄前往多個部落參加豐年祭，與族人齊舞同唱，現場氣氛如海浪般一波波推向文化最動人的高潮。

本次典禮貴賓雲集，包括文化部政務次長李靜慧、文化部文化資產局長陳濟民、原住民族委員會參事督固‧撒耘、花蓮縣文化局代理局長曾之妤、豐濱鄉長邱福順、吉安鄉長游淑貞、立法委員鄭天財、立法委員傅崐萁服務處主任葉佳興、花蓮縣議員李正文、蔡依靜等人。

▲文化部將「Ilisin no Fakong」登錄為國家重要民俗並授證，成為第6項原住民族重要民俗。

文化部於2024年9月11日公告將「Ilisin no Fakong」登錄為國家重要民俗，並認定「Fakong 貓公部落」為保存者。適逢部落舉辦娛靈祭，文化部政務次長李靜慧代表部長李遠，頒授重要民俗認定證書，由部落頭目高金萬代表接受。文化部指出，截至2025年7月，全台重要民俗共計24項，其中原住民族佔6項。「Ilisin no Fakong」繼「鄒族 Mayasvi」、「港口部落阿美族 ilisin 豐年祭」、「賽夏族 paSta'ay」、「東山吉貝耍西拉雅族夜祭」、「邵族 Tungkariri Lus’an（祖靈祭）」之後，成為第6項原住民族重要民俗，意義深遠。

Fakong 貓公部落是豐濱鄉古老的阿美族聚落之一，完整保有傳統年齡階級制度、祭儀、禁忌與樂舞文化，自創立以來每年8月5日至10日舉行「Ilisin no Fakong」，包括迎靈、娛靈、送靈等儀式，從未間斷。該祭典於2014年登錄為花蓮縣民俗類無形文化資產，今年更獲文化部認定為國家重要民俗，成為保存最完整的台灣原住民族祭儀之一。

▲▼文化部將「Ilisin no Fakong」登錄為國家重要民俗並授證，成為第6項原住民族重要民俗。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚在致詞時強調：「千年傳唱就在貓公部落，我們是不是給貓公部落掌聲一下！天色漸暗，雄壯歌聲與古調沿著貓公溪傳向聖山，令人感動。十年堅守，今天終獲國家肯定，要感謝修訂《文資法》的委員，也感謝每位守護文化的族人。因為有大家，我們的文化才能走向世界，讓世界看見台灣、看見花蓮、看見貓公。」

▲▼文化部將「Ilisin no Fakong」登錄為國家重要民俗並授證，成為第6項原住民族重要民俗。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲徐榛蔚表示，Fakong 貓公部落是豐濱鄉古老的阿美族聚落之一，完整保留傳統年齡階級制度、祭儀、禁忌與樂舞文化，從未間斷。

文化部政務次長李靜慧表示，非常榮幸代表文化部參加授證典禮與豐年祭。全台目前已登錄民族文化資產24項，「Ilisin no Fakong」是第6項原住民族重要民俗。此次認定是對部落代代傳承、完整保有迎靈至送靈文化歷程的肯定。文化資產局將持續記錄、保存並推廣阿美族與貓公部落的文化，讓這份美好世代延續。

頭目高金萬表示，近三日有38位青年勇士依循祖先的足跡前往傳統聖地，重現祖先行跡並祈求好天氣。今年祭典更吸引超過1,500位青年返鄉，足見文化的凝聚力。他希望縣府與官員每年都能來豐濱共襄盛舉，「雖然我已85歲，但精神仍在，只要能與文化一同成長，就是我的榮耀。」

▲▼文化部將「Ilisin no Fakong」登錄為國家重要民俗並授證，成為第6項原住民族重要民俗。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲頭目高金萬表示，雖然我已85歲，但精神仍在，只要能與文化一同成長，就是我的榮耀。

文化局代理局長曾之妤指出，「Ilisin no Fakong」完整保存阿美族祭儀文化，展現部落自發、自主與團結合作的精神。目前花蓮縣已登錄民俗10項，其中港口部落與貓公部落的 ilisin 均列入國家重要民俗，未來將讓原住民族文化保存更具制度性與永續性。

花蓮縣政府表示，將持續與全縣各部落攜手守護族群文化，期盼各族群傳統文化源遠流長，推動無形文化資產的保存與傳承，使珍貴的文化記憶代代相傳。

Ilisin no Fakong獲國家重要民俗授證　列第6項原住民族重要民俗

相關新聞

原民影像競賽頒獎！創作紀錄族群記憶與文化重生

原民影像競賽頒獎！創作紀錄族群記憶與文化重生

為紀念「原住民族」一詞納入憲法增修條文31週年，台中市政府原民會於昨（26）日在原住民族文化館舉辦「第三屆原住民族日影片徵選競賽頒獎典禮」，以《Mapacun 看見原視界》為主題，透過影像徵件與公開放映活動，串連歷史、記憶與創作力量，展現原住民族面對當代議題的觀察與文化自我書寫的實踐成果。

海風中的鼓聲與祈願　走讀口湖牽水車藏的百年祭儀記憶

海風中的鼓聲與祈願　走讀口湖牽水車藏的百年祭儀記憶

保您安心再加倍！新北原民免費意外險6／13升級

保您安心再加倍！新北原民免費意外險6／13升級

首次「三媽會」與王爺共壇！全台最大六房媽遶境起駕

首次「三媽會」與王爺共壇！全台最大六房媽遶境起駕

四大國家民俗神尊齊聚　土庫股六房媽臨時紅壇啟用

四大國家民俗神尊齊聚　土庫股六房媽臨時紅壇啟用

趙露思幫經紀人求職　「反正在我這沒得幹了」

【博愛座誰能坐】視障女被阿姨嗆「憑什麼坐」

李多慧來台灣3年　「保護膜不撕」台化了

【玩命狂飆】砂石車國道蛇行超車！疑煞不及釀5車追撞

【3歲就會做家事】小班弟弟每天下課都自己洗碗 堅持7個月超棒！

