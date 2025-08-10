2年條款將執行？　黃國昌：現任或未來立委每天都要認真工作

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨第三屆第二次全國黨代表大會今（10日）舉辦，「2年條款」的存廢備受關注。黨主席、立院黨團總召黃國昌會前受訪時說，不管是現任立委還是未來的立委，只有一個原則，每天認真工作，每一分、每一秒，不准辜負支持者的期待，更不准為了個人利益去傷害黨要服務所有台灣人的目標，這是民眾黨非常重要的價值，「這個價值我會捍衛到底」。

媒體問到，若2年條款維持的話，未來卸任立委後，是否會與前主席柯文哲一樣，7點30分都到黨團與黨團成員溝通？黃國昌說，民眾黨的工作文化就是每天認真工作，希望藉由每天認真工作，能讓這社會、國家持續進步，不管身處哪個工作崗位，每天早上7點30分上工的文化不會有任何改變。

至於場外有支持者舉布條要廢除2年條款，有不同聲音？黃國昌說，不管是採取哪種看法，他始終相信這個黨的每個成員，包括黨公職、支持者以及小草，都是希望黨能持續茁壯，能回應對台灣社會的需要以及兌現選舉承諾。

黃國昌提到，柯文哲主席曾經說過，這個政黨從一個人開始，但是不會因為一個人結束，「這個隊伍會持續越走越大，腳步也會越走越堅定」。去年高雄5周年黨慶，當時柯主席曾說過，民眾黨創黨的時候只有100個人，到5周年黨慶時有效黨員2萬2千人，今年創黨6周年，有效黨員已經攀升到3萬2546人。

「大家可以看到，民眾黨縱使遭遇外力打擊，縱使過程中有非常多人想要見縫插針，但是這種企圖從來沒有成功過。」黃國昌說，民眾黨是有信念、有價值、有原則、有制度的政黨。

如何確保後8席戰力？黃國昌說，當初2024年柯文哲主席面對總統大選時，向台灣社會舉才，也幫民眾黨吸收非常多優秀人才。他提到，日前在中央黨部的記者會，他曾半開玩笑說，秘書長周榆修在不分區排名是34名，相信沒有人會懷疑周榆修沒有資格擔任不分區的立委，沒有人會懷疑周榆修的專業、政策能力可以扮演稱職立委，當時柯文哲主席也是用這樣的態度跟台灣社會舉才。

而是否會擔心後8位遞補的立委與國民黨不熟悉，未來在野陣營默契無法配合？黃國昌表示，其實民眾黨做為本土第三勢力，向來原則就是堅持黨的價值，更重要的事情是兌現、履行對選民所有的承諾。過去這一年半年來，相信各位媒體先進、所有台灣人民都可以檢驗，民眾黨在立院推動的改革法案，都是過去民進黨承諾而跳票的法案，當執政黨成為一個跳票的芭樂黨時候，民眾黨會承接起台灣人民的期待，努力兌現對台灣人民曾經做的許諾。

「在這過程中，民眾黨向來態度都是，我們提出來的進步、改革法案，對人民有益的民生法案，都期待各政黨大家可以共襄盛舉，一起支持推動。」黃國昌說，非常令人遺憾的是，過去一年半面對的的是一個聽不下去不同意見、甚至容不下任何批評的執政黨，「任何人只要敢批評民進黨，就是中共同路人、就是接受習近平的指揮，甚至在賴清德總統眼中就變成台灣社會的雜質，這是什麼樣的民主概念？這樣還配稱民主進步黨嗎？」

另外，至於前任不分區第17名的徐瑞希，日前曝光柯文哲手諭，還批黨中央沒有尊重柯文哲當時的願望？黃國昌說，柯文哲主席是一個愛才惜才的人，因此對於黨內很多夥伴跟同志，主席永遠是以最寬厚的心情去對待。徐瑞希的部分，主席當時對於她在外面非常多的言行，也是抱持著非常寬容忍讓的態度，不過最後徐瑞希選擇公開退黨，只能尊重。

黃國昌表示，這段時間應該從來沒有聽過他有說過甚麼批評的話，或者是傷害黨內同志的話，「按照制度，既然已經公開宣布退黨，我們尊重她的決定」。