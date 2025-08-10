靈鷲山四期教育徵文頒獎見證生命智慧

文／賴芃縈編輯整理

▲法師和所有得獎者合影，恭喜他們用文字見證生命智慧。（靈鷲山佛教教團提供）

文字無聲卻有著深沈的重量，字裡行間更能照見佛法的光、看見愛的力量！靈鷲山2025第4屆四期教育徵文頒獎典禮，8月9日在福隆聖山寺歡喜登場，歷時半年多，經過兩輪匿名公正的初審與決審，從全球逾百件作品中脫穎而出的48位得獎者，在掌聲與祝福聲中領受智慧與願力的殊勝榮耀，他們以文字供養佛法，將靈性生態寫進筆端，用書寫見證四期教育實踐力與影響力。



面對氣候變遷、戰爭等全球危機，徵文比賽實踐靈鷲山開山住持心道法師理念，透過覺性本俱的慈悲理解萬物同根，以愛為力量的源泉，關注人類與自然的共生。今年以「靈性生態 —看見愛的力量」為核心，設有「四期教育與我」及「我所體會的靈性生態」兩大主題的實踐與省思，廣邀大眾用文字記錄與靈性、佛法相遇、以及與自然共處的生命體悟，讓我們看見書寫的力量，也看見佛法在日常流轉的真實見證。



文字中與佛法相遇 筆端中以愛回應世界



典禮現場法喜充滿、熱鬧溫馨，靈鷲山當家常存法師、教育院院長顯月法師、教育院副院長淨華法師親臨頒獎，很多歷屆參賽者到場觀禮，今年的得獎者來自台灣各地，以及緬甸、越南、馬來西亞、美國、澳洲、中國等地。靈鷲山慧命成長學院副院長寶髻法師感恩每一篇真摯的生命文字，成就一場溫暖而莊嚴的頒獎盛典，讓文字成為佛法實踐的橋梁，愛的力量在文字殿堂中流動不息。

其中，兩組母女檔攜手報名參賽且雙雙得獎，最為動人。龍樹青年徐御格自第一屆起屢屢獲獎，今年依舊表現亮眼，母親邱姿瑛師姐今年也首次獲獎；另一組母女檔顧庭與女兒 Ruby一同參賽即獲佳績；而四期教育長文銀獎楊婧作品《是媽媽，更是師姐──成佛之路，我們同行》，以細膩筆觸描繪母女修行的溫暖點滴，感動全場。



書寫映照修行之路 朗讀生命的篇章



今年特別安排得獎者現場朗讀得獎篇章。有人分享如何從人生困頓中，透過四期教育認識自己，學會慈悲與觀照，更勇敢面對過往傷痛，進而翻轉生命；有人分享淨灘後的靈性覺醒，從環保行動走向靈性覺醒，體悟到人與自然的深層連結，句句文辭真摯，感動入心。

「四期教育與我」金獎得主法相的《從佛陀的生命教育》，以平實的筆觸，書寫自幼經歷的無常與失落，字裡行間雖無繁華詞藻，卻留有不盡餘韻。「我所體會的靈性生態」長文銀獎得主柯玫如，則以《海洋是心的鏡子 彎腰淨灘禮敬大自然》，細膩描寫8年來的淨灘願力與同行夥伴的背影，將那份守護大自然的共同心願，在筆下凝聚成一幅幅充滿敬意與覺醒的群像圖。



走進文字的殿堂 生命印記都是佛法種子



常存法師恭賀讚歎得獎者，當大多數人被數字掌控、被經濟迷惑、被速度佔有，各位是少數能有意識掙脫出來的人， 願意聆聽自己內在的聲音，與外在的大自然萬物連結，以文字一筆一筆回望走過的路，寫下愛與覺醒的足跡，引領更多人踏入靈性生態的探索，為生態永續注入善的循環。法師引述生態哲學家喬安娜·梅西所言：「我們需要同時成為神祕主義者與活動家，既與地球共舞，也為她奮 鬥，兩者結合才能實現真正的永續。」而靈鷲山「慈悲與禪」宗風，就是靈性覺醒和生態守護的具體實踐。

典禮尾聲，全體得獎者齊聚舞台合影，每雙眼睛都閃爍著法喜與感動的光，那光來自佛法，也來自真實書寫後找回的自我。顯月法師圓滿開示指出，佛陀說法集結流傳後世，謝謝得獎者同樣以文字的光明力量傳承佛法，四期教育以出離心、空觀心、菩提心、法界心，讓我們明白一切都是心的映照，一切關係都是多元共生。而華嚴世界裡的「一即一切，一切即一」，也就是師父常說的「靈性即生態，生態即靈性」，說明四期教育與靈性生態是一體的兩面，祝福大家守護生態環境成淨土，走入佛法世界學習慈悲不退轉。

▲靈鷲山教育院院長顯月法師感恩大家成就殊勝的頒獎典禮。（靈鷲山佛教教團提供）

▲今年得獎者有很多年輕人，顯示學習四期教育年齡年輕化。（靈鷲山佛教教團提供）

▲第4屆四期教育徵文頒獎典禮成功圓滿。（靈鷲山佛教教團提供）



