兩岸青年一起護漁放生！110萬尾魚苗放流閩江

▲ 兩岸青少年護漁活動 。（圖／翻攝 海青節，同下）

記者任以芳／綜合報導

第十三屆海峽青年薈·「兩岸青年共護漁業資源」增殖放流活動日前在福州市馬尾中國船政文化博物館碼頭隆重舉行。來自海峽兩岸的上百位青年相聚於此，將110多萬尾花鱸、鰱魚、鳙魚等本地重要經濟魚苗放歸闽江，用實際行動守護共同的水域家園。

兩岸青年們分批進行放流，魚苗躍入江中，激起片片浪花。現場的熱心市民也自發加入行列，將一桶桶魚苗送回福州閩江。

台南大學學生林彥良表示，「全球都在倡導可持續發展，漁業資源的延續至關重要。這不僅是保護環境的行動，也讓兩岸青年擁有更多共同話題。」

首次參加此類活動的台灣青年謝芝吟則認為，增殖放流意義深遠，「能讓更多人認識到涵養水域環境、合理利用漁業資源的重要性。」

▲以海為橋，兩岸青年共繪生態保護 。（圖／翻攝 中新網）

此次活動不僅為閩江口水域補充了鮮活的漁業資源，改善生態環境，更延續了兩岸青年在漁業保護領域的交流傳統。2024年，百名兩岸青年曾在連江黃岐海域放流300萬尾苗種。如今新一批青年接過「接力棒」。

福州市海洋與漁業局有關負責人表示，福州一直高度重視漁業資源的養護與協作。自2021年以來，福馬海域已累計放流大黃魚、黑鯛、真鯛、日本對蝦等苗種超過50億尾，為改善水域生態環境。

來自台灣的青年代表率先發出倡議，呼籲更多青年攜手參與海洋生態保護，為維護漁業資源貢獻力量。主辦方隨後向積極參與的兩岸青年代表頒發「增殖放流公益證書」，肯定他們對生態保護事業的支持與付出。

活動負責人強調，此次活動既是第十三屆海峽青年薈的重要組成部分，也是兩岸青年攜手推進漁業合作的生動實踐。未來，福州將繼續以渔业交流為紐帶，搭建更多平台，推動兩岸青年在環保、文化等多領域深入合作，共同建設人與自然和諧共生的美麗家園。

▼ 兩岸青少年共同推動自然環保。