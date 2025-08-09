國軍懲罰新規上路　士兵罰站「一天最多2小時」

▲國防部公告修正「陸海空軍懲罰法施行細則」，規定士兵罰站不得超過2小時。（資料照／國防部）

記者柯沛辰／綜合報導

國防部5日正式公告修正「陸海空軍懲罰法施行細則」，規定對士兵罰站應選定適當地點、考量身體狀況，且同日執行時數累計不得超過2小時，也不得於奉准休假、外（散）宿期間、晚上9點至翌日上午7點、中午休息時間或軍艦航行中執行。

「陸海空軍懲罰法」去年8月大幅修正，將平時、戰時懲罰權責事項改授權國防部另行訂定。國防部5日公告修正，除將評議會修正為「懲罰諮詢會」，也修正調查、懲罰程序，增訂「剝奪」、「減少退除給與」、「罰款」、「廢止起役」（取消志願士兵入伍資格，一定期間內不得再申請志願入營）懲罰種類等規定。

值得注意的是，此次施行細則新增，受懲罰人在檢束、禁足期間，應遵守營區當天服裝穿著及作息等內部管理規範，且應配合單位執行任務或勤務；如遇緊急狀況而有請假之必要，必須經權責長官核准後，才能離營外出。

根據施行細則，對士兵處以罰站，同日執行時數累計不得超過2小時，也不得在奉准休假、外（散）宿期間及晚上9時至翌日上午7時或中午休息時間執行；海軍艦艇單位於航行任務期間，應停止執行罰站懲罰，並於靠泊後執行。

另外，若處以超過2個月本俸薪額的財產懲罰等，根據規定，本俸（薪額）認定，以懲罰令發布日或受罰人服役期間最後一次所領薪餉法定本俸（薪額）為準。為避免罰薪月數超過受罰人剩餘役期，造成執行困難，罰薪為1個月以上6個月以下，不得超過受罰人階級法定最大服役年限，或剩餘法定役期。