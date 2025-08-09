保障身心障礙公民權益　中選會公投宣導影片提供手語翻譯服務

▲為保障身心障礙公民權益，中選會公投宣導影片提供手語翻譯服務。（圖／中選會提供）



記者陳家祥／台北報導

重啟核三公投將在8月23日登場，中選會今表示，114年全國性公民投票，年滿18歲的國人即有公民投票權，中選會鼓勵民眾8月23日踴躍投票，並確保公民平等獲知選務資訊的權益；此外，今年電視廣告及網路宣導影片，都有提供手語翻譯服務，保障身心障礙公民的權益。

中選會積極推廣選務，並照顧各族群需求，熱騰騰發表的電視、網路共4支宣導影片，以及舉辦的5場全國性公民投票案第21案意見發表會，皆有提供手語翻譯服務，且手語翻譯人員視窗皆占整體畫面的三分之一，方便身心障礙朋友瀏覽觀看。相關便民措施還包括推出易讀版投票指南手冊、投票時在投票所設有無障礙設施，並提供視障者投票輔助器，協助身心障礙朋友，更能清楚、明確掌握選務資訊，行使公民權利。

中選會用心傾聽各界需求，也一向重視身心障礙朋友參與民主的權益，113年辦理第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉宣導時，電視廣告首度提供手語翻譯服務，獲得肯定，這次全國性公民投票案第21案的選務宣導，擴大到電視廣告及網路宣導影片皆有提供手語翻譯版本。

中選會表示，宣導影片內容包括投票時間為114年8月23日早上8點到下午4點，投票請帶三寶：國民身分證、印章及投票通知單，但請不要攜帶手機進入投票所，6歲以下兒童可以一起進入投票所等規範與措施，以及選務公開透明的機制與流程說明等，都有手語翻譯強化身心障礙朋友的溝通與服務，維護身心障礙朋友知的權益！

中選會說明，全國性公民投票案第21案為立法院交由中選會辦理之全國性公民投票案，主文為「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」。完整宣導影片在中選會網站「114年全國性公民投票公投專區」，易讀版投票指南手冊