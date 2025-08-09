麻將協會變賭場「暗藏西門商圈」警攻堅逮人　40賭客超嗨拚輸贏

記者邱中岳／台北報導

北市萬華分局在7日先查獲麻將協會暗營賭場，在8日又由西門町派出所出馬，在轄區長沙街一帶查獲麻將協會私設賭場，當場帶回負責人、工作人員以及40名賭客，其中最老賭客為74歲，警方也查扣抽頭金1.7萬元，籌碼10萬元，另外還有麻將、骰子等相關證物。

▲西門町派出所警員，在8日查獲長沙街麻將協會暗營賭場，帶回40名賭客。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，8日下午1時許，萬華分局西門町派出所警員，前往長沙街一段的麻將協會查緝，發現裡面暗營賭場牟利，當場控制現場51歲陳姓女負責人、59歲張姓女工作人員以及在場的40名賭客，其中最為年長的是74歲的楊男，最年輕的則是43歲。

警方指出，當場查扣查扣抽頭金1.7萬餘元、籌碼10萬餘元、點鈔機1台、監視器鏡頭4顆、麻將牌10副、搬風骰子10顆、電動麻將桌IC板10片等證物，訊後依照賭博營利罪將負責人以及工作人員送辦，另賭客依照刑法賭博罪裁處，最高可罰5萬元。

警方表示，該麻將協會成立不久，但是平時生意興隆引起警方注意，事後發現該麻將協會以每將每人抽取1百元的服務費，還提供茶水、飲料以及便當，許多人趨之若鶩，連警方要上門攻堅，門口還很多賭客準備進場消費。