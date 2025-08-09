　
大陸 大陸焦點 特派現場

女童2歲基因突變失明　問媽媽：我何時能看見這個世界？

▲▼女童2歲基因突變失明　問媽媽：我何時能看見這個世界？。（圖／翻攝都市快報）

▲女童基因突變失明。（圖／翻攝都市快報）

文／香港01

江西女童小娟娟（化名）2歲時因基因突變導致視力喪失，從出生健康到突如其來的失明，讓家人都非常不捨。目前小娟娟正在等待合適的眼角膜，等待重見光明的希望。

小娟娟的母親分享，有一次小娟娟曾經問她，「媽媽，我什麼時候能看到這個世界？」這一句話猶如重錘擊中心頭，讓她當場無法自持落淚。

▲▼女童2歲基因突變失明　問媽媽：我何時能看見這個世界？。（圖／翻攝都市快報）

小娟娟的母親自幼也因外傷失去一隻眼睛的視力。她稱自己成為母親後，最大的心願就是讓女兒一生平安、健康成長，沒想到命運弄人，小娟娟母親說，她將用盡所有力氣陪伴女兒走未來的每一步，「不要讓她孤單」。

陸媒報導，小娟娟的母親表示，當初懷孕時定期產檢，各項指數均屬正常，女兒出生後也如一般嬰兒般健康發育，未曾顯露異狀。小娟娟在2歲左右時，家人突然發現她總是走路跌撞、不再看人說話，甚至無法追視物體。經過醫院詳細檢查後，確認她是因為罕見基因突變導致雙目失明，且視力無法恢復。

▲▼女童2歲基因突變失明　問媽媽：我何時能看見這個世界？。（圖／翻攝都市快報）

據了解，小娟娟的家庭正積極尋求視障相關的教育與復健資源，希望透過早療與定向訓練協助她建立生活自理能力，也在等待眼角膜移植。此外，醫院社工也協助申請輔具補助與低收入家庭相關社福資源，盼減輕照護負擔。

陸媒報導，醫師提醒，某些先天性遺傳疾病可能不會在出生時立即顯現，特別是基因型異常類型，可能在成長過程中才逐漸浮現。

若家族中曾有視覺、聽力、神經或免疫等疾病者，應積極諮詢遺傳諮詢科並進行相關檢查。 

【本文獲《香港01》授權轉載。】

