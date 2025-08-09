5歲童狂玩手遊！1年內「黑眼珠急速縮小」　嚴重後果曝光

▲示意圖，與本文無關。（圖／翻攝自微博）

中國一名5歲男童因長期沉迷電子產品，視力在短短一年間急劇惡化，甚至出現黑眼珠縮小、眼白比例異常增加的情況，經檢查後確診高度近視合併散光與弱視傾向，醫師直言「恢復的可能性很低」。

根據中國媒體報導，自疫情居家期間，男童小明養成每日3至4小時使用平板與手機遊戲的習慣，即使生活恢復正常也未改變。半年後，母親與幼稚園老師陸續發現孩子的眼睛異樣，帶往醫院檢查才得知度數已達600度。醫師解釋，過早長時間近距離盯著螢幕，會對處於發育期的眼睛造成不可逆的傷害，甚至增加日後青光眼、視網膜病變的風險。

另一名個案來自5歲的軍軍，他在暑假結束後被父母帶來就診。家人原以為他只是偶爾斜視或揉眼的壞習慣，卻發現其中一眼在平視時黑眼珠明顯縮小，向上看時甚至出現「鬥雞眼」。醫師檢查後發現，他的眼球肌肉已嚴重變形，導致固定性斜視，視力損傷無法逆轉。

軍軍的病因同樣來自長期不健康的用眼模式。他的父母本身是重度手機使用者，常沉迷遊戲與短影片，缺乏與孩子互動。3、4歲時，軍軍還能自己玩玩具，但隨著年齡增長，他更希望參與父母的活動。有一次被安置在父親身旁觀看遊戲直播，一看就是一小時以上，從此對螢幕產生高度興趣。之後他幾乎隨時能拿到父母手機，從觀看到親自操作遊戲，最後甚至獲得專屬手機，完全取代了以往的塑膠玩具、戶外活動與動畫片。短短一年，他便因遊戲成癮導致視力與眼位嚴重受損。

醫師提醒，幼兒的視力系統尚未發育成熟，眼部肌肉、神經與視網膜都對長時間螢幕刺激極為敏感，容易造成乾澀、疲勞，進一步演變為近視、散光甚至眼球結構變形。電子遊戲雖有娛樂效果，但單一的感官刺激不利於智力與大腦多區域的協調發展，長期下來可能影響學習與反應能力。

專家指出，過度依賴電子產品還會改變孩子的社交行為與家庭互動模式。螢幕形成的心理隔閡，使孩子錯過與同齡人自然交流、與家人共享時光的機會，增加性格孤僻的風險。

眼科與育兒專業均建議，家長應避免將手機、平板視為安撫工具，並以身作則減少自身的螢幕時間。同時，為孩子建立明確的電子產品使用規範，限制時間與內容，每天安排充足的戶外活動與集體遊戲，促進眼睛與全身健康發育。即使生活繁忙，也可利用睡前的故事時間或傾聽孩子在學校的經歷，維繫親子關係並補足情感需求，減少孩子對螢幕依賴。

