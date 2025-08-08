首波18家金質營造工班　進駐嘉義台南災區協助重建

▲颱風丹娜絲重創七股，西寮里、大潭里狀況。（圖／記者蘇晏男攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院雲嘉南災後復原前進指揮所今（8日）表示，首波18家獲得公共工程金質獎肯定的優良營造廠商，將協助嘉義縣水上鄉及台南市白河區，投入災區修繕與拆除工作。前進指揮所指揮官、政務委員陳金德表示，這批工班具備高度專業與公共工程實績，將為地方重建注入品質與速度兼具的新動能。

此次將協助災區的金質獎工班，包括多家在歷屆評選中屢獲殊榮的優秀廠商。例如「義力營造股份有限公司」累積9件金質獎肯定，實績橫跨第16至24屆，展現持續穩定的卓越表現；「春原營造股份有限公司」在第15、17、22至24屆共計5件得獎工程，為全國工程品質標竿；「稻田營造有限公司」則在第22與24屆獲獎，擅長社區與住居型工程，特別契合本次民宅修繕任務。其他如振勝營造、基元營造、遠城營造等，也皆具備實績與能量，為後續工程品質提供穩固保證。

嘉義地區的修繕與拆除協助措施，已明確比照臺南市標準辦理，針對弱勢戶提供修繕全額補助，拆除費用也由政府負擔；一般戶則可申請尾款或拆除補助，加速民宅重建與社區恢復腳步。

截至今日下午3時止，前進指揮所媒合平臺已洽定213家廠商投入修繕工作，登記媒合意願共計1,796戶，接洽安排媒合中1,651戶，完成簽約139戶，施工中29戶，已完工10戶，整體進展穩定推進。

另據行政院昨（7）日通過的「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」草案，未來將透過特別預算支應中長期重建經費，強化災後整體資源動員，協助雲嘉南地區儘速恢復正常生活與產業運作。

首波18家金質獎工班，包括義力營造、春原營造、稻田營造、振勝營造、聖大營造、基元營造、遠城營造、猛揮營造、聯鋌營造、泰億營造、允祥營造、六合營造、勝緯營造、貴邦工程、長達營造、銘榮元實業、旭鋒營造及漢彪營造等，皆已承諾配合投入災區修繕工作，協助居民儘速重建家園。