審計處糾正小二甲種電　台南藍軍促查力暘外200多公頃涉弊疑雲

▲台南市議會國民黨團質疑，市府核准的小二甲案場，多數位於優質農地，呼籲審計處與檢調續查案場是否涉及圖利。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市議會臨時會8日審議審計處年度審核報告，審計處點名農業局在小二甲種電案審查上存在瑕疵，並發現台南市有227公頃不利耕作農地應優先利用，卻仍有169公頃閒置未開發。

台南市議會國民黨團質疑，市府核准的317.29公頃小二甲案場，多數位於優質農地，其中涉及弊案的力暘光電案場面積80多公頃，不法獲利91億元已遭起訴，呼籲審計處與檢調續查剩餘200多公頃案場是否同樣涉及圖利。

台南市議會國民黨團發言人蔡育輝指出，審計處報告顯示，小二甲部分案場未在法定期限內取得使用同意書，有案場毗鄰超過2公頃仍獲准，農業局審查疑違反法令，增加業者利益，監察院已彈劾糾正。既然要推動綠能，市府卻不優先使用不利耕作土地，反而核准在優良農地設置光電板，令人質疑決策動機。

蔡育輝並批評，市府財產總值高達1兆5025億元，民進黨過去在藍營縣市推普發現金，如今國民黨是否也該要求台南市府賣市產，每人普發8千元？他重申，藍白推動「還稅於民」是因民進黨政府連年超徵，去年更超收5000億元，普發1萬元是合理做法。

議員盧崑福則針對監察院調查指出，2020至2022年間中央補助近9千萬元清淤經費，市府將8成挪作他用，呼籲市府澄清甚至提告，以釐清真相。

王家貞質疑農業局對「農電共生」及「魚電共生」的態度，憂心掛羊頭賣狗肉破壞生態；她並指出審計處報告顯示台南市警察局緝毒績效落後其他五都，雖警局稱人力不足，但仍須改進。

林燕祝則關注幼兒園監管問題，指審計處糾正教育局對幼兒園檢查、評鑑不力，部分園所連續3年未受檢，有9家未評鑑，其中2家發生不當管教，呼籲加強監管防止兒虐事件再發生。

台南市議會國民黨團強調，小二甲案場背後的利益龐大，力暘光電只是冰山一角，剩餘200多公頃案場同樣可能暗藏不法，必須徹查，才能還原真相、守護農地與公眾利益。