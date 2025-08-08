從老屋到新城　竹市府推動「都更2.0」計畫

▲ 114年「都市更新專家學者座談會」。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府為強化都市更新政策，延續都市更新1.0擴大公辦都更量能的基礎，推動「都市更新2.0」計畫，並以「都更123好簡單」為政策口號，涵蓋「都更好心安」、「居住好平安」、「拉皮好公安」三大理念，將服務進一步延伸至民間，致力於提升老舊社區重建效率與市民生活品質。

新竹市代理市長邱臣遠表示，市府於今(114)年再度舉辦都市更新座談會，邀集竹竹苗區域與雙北地區的產官學研代表，以及新竹市梅竹山莊、仁愛社區等社區主委，共同探討都市更新的實務經驗與創新思維。此次座談由都發處代理處長蘇文彬與中華大學副校長解鴻年主持，透過實地交流與討論，激盪出符合在地需求的推動模式與策略。這項延續去(113)年廣受好評的座談會，再次回應民意與市民期待，提供大型、開放式的溝通平台，使老舊社區能與專業單位一對一互動，深化民眾對都市更新的認知與參與。

蘇文彬代理處長在會談中指出，竹市為「桃竹苗大矽谷計畫」中的發展重點城市，擁有高比例知識人口與強大科技產業動能，包括台積電等護國神山企業，帶動大量外移人口與快速人口成長，進而加劇舊市區空間壓力與環境負荷。對此，市府持續以「友善宜居、永續發展、創新思維、智慧科技」為核心價值，整合多元專業與部門資源，全力推動都市更新，以回應城市發展挑戰。

都發處表示，目前新竹市屋齡超過30年的危老建築達近5萬棟，舊有國宅社區共14處，多數屋齡逾35年，亟需透過更新改善生活品質。然而在推動過程中，常見社區共識不足、資訊落差、法規繁瑣、跨局處溝通不易等挑戰。為此，市府積極建立跨部門合作機制，並廣納公會、公民團體等參與，建構涵蓋土地整合、市場評估、社區溝通等多元支援平台，優化公私協作模式，提升行政效率。

都發處說明，市府已委託專業都市更新輔導團進駐社區，透過行動教室、說明會、社區服務站等方式，加強都市更新觀念宣導與法規諮詢，提升居民參與意願。自113年11月18日公告「都市更新2.0計畫」及「住宅及都市更新辦公室」以來，市府更積極整合住宅政策與都更計畫資源，擴大市民了解與參與的可能性，提供更彈性與多元的規劃選項。

都發處補充，未來市府將持續推進「都更123好簡單」策略，並深化都市更新輔導團功能，從112年至今已逐步展現成效。藉由制度誘因與資源支持，推動老舊社區朝向安全、宜居、永續的生活環境邁進，實現智慧宜居城市的願景。