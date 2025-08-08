　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

人口連19個月負成長　台灣7月總人口數2333萬餘人　

▲▼雨天，濕冷，寒流，冷氣團，降溫，低溫，老人，長者，長輩，高齡，銀髮。（圖／記者周宸亘攝）

▲台灣今年正式邁入超高齡化社會。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳家祥／台北報導

內政部今（8日）公布最新戶口統計。根據資料，截至7月為止，台灣人口總數2333萬7936人，死亡1萬6846人、出生8939人；社會增加部分，7月遷入人口7萬410人、遷出7萬1308人。整體而言，7月總人口較6月減少8805人，人口連續19個月負成長。

根據內政部統計，截至今年7月底，台灣人口總數為2333萬7936人，比去年同期減少7萬1387人，與6月比較則減少8805人。新生兒部分，今年7月出生8939人，折合年粗出生率為千分之4.51；相比6月減少了29人，若對比去年同期，出生則少了1485人

從統計資料可看出，今年前7個月，新生兒總數達6萬4314人，對比去年的7萬4298人，減少9984人。若逐月觀察，1月9495人、2月1萬407人、3月9388人、4月8684人、5月8433人，3月、4月、5月出生數連續3個月下探，4月、5月更連續打破最低出生數紀錄，直到6月出生數8968人止住跌勢，7月則是小幅下滑。

至於死亡人數部分，7月總死亡人口數為1萬6846人，折合年粗死亡率為千分之8.5，較去年同期減少1856人，比6月增加292人。

另外，社會增加部分，7月遷入人口數7萬410人，較6月減少1萬8983人；遷出人口數7萬1308人，較6月減少1萬3383人，淨遷入人口數為負898人。

根據世界衛生組織定義，65歲以上老年人口占總人口比率達20%時，稱為「超高齡社會」，台灣今年正邁向超高齡社會。截至7月底，65歲以上人口數為458萬3678人，占人口比率19.64%；15至64歲人口數為1604萬2116人，占人口比率68.74%；0歲至14歲人口數則為271萬2142人，占總人口比率11.62%。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
539 2 6266 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台積電內鬼曾嗆「稅金養12強冠軍」黑歷史被挖出
全球首個「4億訂閱YT」出爐！　獎牌照曝光
女友拒口交他竟下藥性侵！　丟800萬想和解：別毀了我
若綺40歲宣布懷孕　激動哭了：原本狀況不是太理想
快訊／試管拼2年！　嚴爵宣布終於要當爸爸了
楊柳1走法可能發警報！　氣象署：讓它飛一會
快訊／若綺懷孕！　楊昇達曬超音波照：我要當爸爸了
「粉底液失言」釀綠營內戰　王義川回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「粉底液失言」釀綠營內戰　王義川未道歉：虛心接受所有批評

災後重建條例院會逕付二讀！　12日邀卓榮泰赴立院報告

人口連19個月負成長　台灣7月總人口數2333萬餘人　

綠營黨內為王義川開戰性平部　呱吉不挺：像幫林智堅護航一樣愚蠢

陳其邁親赴部落送「整頭豬」　網揭背後敬意：那不只是食物是文化

綠營內部為「粉底液失言」開戰　事主王義川現身反應曝光

560億重建條例獨缺台東？　行政院：適用縣市工程會將依實際狀況認定

大批綠營支持者出征性平部　洗版狂轟內鬼下台：馬上向王義川道歉

杜秉澄吼「徐巧芯叫我認罪的」　本尊斥有病：建請法院加重判刑

普發1萬怎麼發？　民進黨團大會「2關鍵」砲聲隆隆要政院提版本

【毛毛巨犬現身】阿拉斯加犬機場接機！機長空姐全被圈粉XD

趙露思拒接直播帶貨 「不想跟公司分錢」

【驚悚瞬間】新疆網紅吊橋繩索斷裂　遊客墜溪谷致5亡24傷

【20樓層高】桃園移工詭掛高壓電線亡！　特搜隊搏命攀塔搬運

沈玉琳罹血癌 楊繡惠擔心：好像滿嚴重

【泰格與雪兒】騙錢騙貓

錄影中李光洙突然來電　劉在錫忍不住捉弄..再秒掛斷

【被整到哭】騙弟弟不能出國…其實早就訂好他的票XD

【阿伯不要鬧】站在斑馬線上餵孫子吃東西？

【爸爸要心碎了XD】我愛妳！跟2歲女兒深情告白　她奶音回：我還好

「粉底液失言」釀綠營內戰　王義川未道歉：虛心接受所有批評

災後重建條例院會逕付二讀！　12日邀卓榮泰赴立院報告

人口連19個月負成長　台灣7月總人口數2333萬餘人　

綠營黨內為王義川開戰性平部　呱吉不挺：像幫林智堅護航一樣愚蠢

陳其邁親赴部落送「整頭豬」　網揭背後敬意：那不只是食物是文化

綠營內部為「粉底液失言」開戰　事主王義川現身反應曝光

560億重建條例獨缺台東？　行政院：適用縣市工程會將依實際狀況認定

大批綠營支持者出征性平部　洗版狂轟內鬼下台：馬上向王義川道歉

杜秉澄吼「徐巧芯叫我認罪的」　本尊斥有病：建請法院加重判刑

普發1萬怎麼發？　民進黨團大會「2關鍵」砲聲隆隆要政院提版本

粿粿驚爆3年婚變！范姜彥豐父親節曬照「獨缺她身影」…PO文放黑心

全紅嬋舊傷復發、體態變化遭網暴　跳水女皇嘆：心理關比減肥難

七都成屋總價中位數走跌　最慘2縣市縮水14~15%

美24歲AV女優猝逝！家屬證實噩耗　生前最後發文吐心聲

台積電內鬼曾嗆「稅金養12強冠軍」黑歷史被挖出！CPBL副秘回應

一家公司拖垮國家股市！丹麥獨憔悴　謝金河點名可供台灣借鏡

詐團逼錄影片罵政府！嗆機場放炸彈　工讀生「不聽話」下場超慘

加工肉每天吃一口就有事　研究：糖尿病、大腸癌風險上升7~11%

洗產地課40％關稅！美未更新定義　東南亞暫時鬆口氣

大谷翔平全明星紅毯幕後故事？　「細節」搭配真美子演繹甜蜜默契

【累了嗎？】警車撞東區大樓玻璃門！　滿地玻璃碎片目擊者看傻

政治熱門新聞

手上這瓶是裝酒？　徐巧芯秀圖駁：「粹鳥」眼睛還好嗎？

大批綠營支持者出征性平部　洗版狂轟內鬼下台：馬上向王義川道歉

大支剛出歌酸完！綠委用五月天歌跳舞急刪

普發1萬怎麼發？　民進黨團大會「2關鍵」砲聲隆隆要政院提版本

台灣民意民調／66%贊同有條件重啟核三　綠支持者也有46%同意

徐巧芯舌戰眾綠委後宣布確診　「第一線」立委今都戴口罩上班

18%藍白選民挺罷免？投票數據打臉

綠性平部批王義川　他曝簡直黨部內戰

核三廠耐震能力「比台北101更強」　學者：絕不會如福島電廠爆炸

自爆確診新冠肺炎！　徐巧芯戴口罩致歉接觸者：昨天下午才知道

鍾小平稱因藍白合向柯文哲道歉　陳佩琪嗆「不用了｣：我再告一次

「粉底液失言」釀綠營內戰　王義川未道歉：虛心接受所有批評

67架次共機艦出海擾台　創新高38架次逾越海峽中線

「救柯文哲成為信念」　邱毅揭不放人原因：823小草將給賴清德教訓

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍

楊柳颱風最快明生成！路徑「一條路」直撲台灣

半導體100%關稅　川普點名台灣：榨乾英特爾

柯文哲遭求刑28年半　「強姦殺人都沒那麼久」

趙露思直播奇蹟！隨手撕茶包「店家1天訂單是8年總和」

台積電3內鬼正面曝！1男高調炫富買豪宅

蟑螂千萬別沖馬桶　日專家曝2後果

日預測「楊柳」直撲台灣　氣象粉專：強度中颱以上

SOD史上第一位「台灣專屬女優」出道　齋齋爆哭

「準楊柳」恐中颱以上　專家示警南台灣注意

吳宗憲健檢報告結果出爐　醫生差點哭出來

關稅帝君「晶片100%」失效？台董座：轉嫁給客戶

直擊／太香了！33位大咖AV女優抵台　「素顏真面目曝光」松機現奇景

獨／34E辣模二級雙毒並吸！

沈玉琳罹血癌！醫示警「4習慣害癌變」

更多

最夯影音

更多

【毛毛巨犬現身】阿拉斯加犬機場接機！機長空姐全被圈粉XD

趙露思拒接直播帶貨 「不想跟公司分錢」

【驚悚瞬間】新疆網紅吊橋繩索斷裂　遊客墜溪谷致5亡24傷

【20樓層高】桃園移工詭掛高壓電線亡！　特搜隊搏命攀塔搬運

沈玉琳罹血癌 楊繡惠擔心：好像滿嚴重

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面