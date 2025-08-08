人口連19個月負成長　台灣7月總人口數2333萬餘人　

▲台灣今年正式邁入超高齡化社會。（圖／記者周宸亘攝）



記者陳家祥／台北報導

內政部今（8日）公布最新戶口統計。根據資料，截至7月為止，台灣人口總數2333萬7936人，死亡1萬6846人、出生8939人；社會增加部分，7月遷入人口7萬410人、遷出7萬1308人。整體而言，7月總人口較6月減少8805人，人口連續19個月負成長。

根據內政部統計，截至今年7月底，台灣人口總數為2333萬7936人，比去年同期減少7萬1387人，與6月比較則減少8805人。新生兒部分，今年7月出生8939人，折合年粗出生率為千分之4.51；相比6月減少了29人，若對比去年同期，出生則少了1485人

從統計資料可看出，今年前7個月，新生兒總數達6萬4314人，對比去年的7萬4298人，減少9984人。若逐月觀察，1月9495人、2月1萬407人、3月9388人、4月8684人、5月8433人，3月、4月、5月出生數連續3個月下探，4月、5月更連續打破最低出生數紀錄，直到6月出生數8968人止住跌勢，7月則是小幅下滑。

至於死亡人數部分，7月總死亡人口數為1萬6846人，折合年粗死亡率為千分之8.5，較去年同期減少1856人，比6月增加292人。

另外，社會增加部分，7月遷入人口數7萬410人，較6月減少1萬8983人；遷出人口數7萬1308人，較6月減少1萬3383人，淨遷入人口數為負898人。

根據世界衛生組織定義，65歲以上老年人口占總人口比率達20%時，稱為「超高齡社會」，台灣今年正邁向超高齡社會。截至7月底，65歲以上人口數為458萬3678人，占人口比率19.64%；15至64歲人口數為1604萬2116人，占人口比率68.74%；0歲至14歲人口數則為271萬2142人，占總人口比率11.62%。