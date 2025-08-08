　
社會 社會焦點 保障人權

獨／曾與大咖同台！男演員強吻女學生還舔胸逼抓鳥　一審判囚

▲▼女生注意！「這個時間」喝茶最不傷身 。（圖／Unsplash）

▲曾與演藝圈大咖同台舞台劇演出曾男，兩度車內猥褻女學生判刑1年6月不得緩刑。（圖／Unsplash）

記者黃宥寧／台北報導

昔日曾與多位演藝圈大咖同台演出舞台劇的曾姓男子，被控利用與成年女學生的師生情誼，在自用車內兩度違反女方意願，強行親吻、撫摸胸部，甚至抓著對方的手觸摸自己的生殖器。士林法院審理後，依《刑法》強制猥褻罪分別判處8月與1年徒刑，合併應執行1年6月，且不得緩刑。

43歲曾男擁有碩士學歷，曾與知名王姓製作人及宋姓演員、屈中恆等大咖同台演出舞台劇，台上形象專業、斯文，已婚並育有2名子女。去年9月下午1時許，他與曾是他學生的成年女子小晴（化名）在台北市一間知名百貨公司用餐。

餐後，曾男駕駛自小客車送小晴離開，途中竟突然側身靠近，違反她意願強行親吻嘴唇，並伸手撫摸胸部。小晴當下嚇得僵住，立刻側身閃避並說：「我不要這樣！」但曾男並未收手。

同日下午，曾男得知小晴要前往新北市永和找親戚，卻改道駛入綠寶石河濱公園，將車停在229號停車格。他再次伸出狼爪，不僅親吻嘴唇、撫摸並用嘴舔胸部，還抓著小晴的手，硬放到自己生殖器上。

事後，曾男透過LINE傳訊道歉：「我剛剛真的不應該。」但小晴難以釋懷，選擇報警。警方調閱停車場監視影像、檢視雙方通訊紀錄，並取得驗傷診斷書與DNA鑑定，確認女方衣物檢出與曾男相符的男性DNA。

法院開庭時，曾男坦承2次犯行，並稱有意願與被害人和解。但小晴當庭表示，當下她多次說「不要碰我」，試圖抽回手臂，卻被曾男壓制，「我感覺自己完全被控制住，很害怕」更因為這件事至今仍有焦慮與恐懼感，難以原諒對方。

法院指出，曾男前科紀錄空白，犯後態度尚可，卻在短短不到一天的時間內，接連對同一名受害人施以猥褻行為，侵害的是不可替代、不可回復的性自主權。尤其明知對方已明確拒絕，仍強行觸碰，並利用曾為師生的特殊信任關係，這種行為更加不應該。

雖考慮到曾男沒前科、也表達過想和解，以及整個犯案經過等情況，這些因素也在量刑時適度反映了，故認曾男還是需要透過真正執行刑期，才能讓他受到警惕，暫時不執行刑罰並不適合，所以不宣告緩刑。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

【毛毛巨犬現身】阿拉斯加犬機場接機！機長空姐全被圈粉XD

趙露思拒接直播帶貨 「不想跟公司分錢」

【驚悚瞬間】新疆網紅吊橋繩索斷裂　遊客墜溪谷致5亡24傷

【20樓層高】桃園移工詭掛高壓電線亡！　特搜隊搏命攀塔搬運

沈玉琳罹血癌 楊繡惠擔心：好像滿嚴重

