熱帶低壓有機會成颱影響台灣　周日起中部以北防較大雨勢

▲今天下午2點在關島附近海面生成熱帶性低氣壓TD14。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

今天下午2點在關島附近海面生成的熱帶性低氣壓TD14，未來有機會增強為颱風，並在下周影響台灣。明天東南部、恆春半島有零星短暫陣雨，午後高屏及其他山區有局部短暫雷陣雨。周日起午後雷雨擴大到西半部及東北部，中部以北要留意較大雨勢。

中央氣象署預報員張竣堯表示，今、明天都是太平洋高壓環境，明天各地多雲到晴，但受菲律賓東方海面低氣壓影響，東南部、恆春半島有零星短暫陣雨，午後高屏及其他山區有局部短暫雷陣雨。

他指出，周六午後雷雨範圍擴大到大台北地區及中南部。下周日至周二水氣增加，各地多雲到晴，午後雷雨擴大到西半部及東北部，其他山區也有局部短暫雷陣雨，中部以北及其他山區有局部大雨，清晨至上午嘉義以南也有零星短暫陣雨雷雨。

張竣堯表示，周三至周四水氣較多，東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後局部短暫雷陣雨，清晨至上午中南部沿海有局部零星短暫陣雨，可說是全台有雨。

他指出，今天下午2點在關島附近海面生成的熱帶性低氣壓，距離鵝鑾鼻約2810公里，未來以西北西轉西北行進，下周有機會接近台灣，屆時水氣會逐漸增加，且有機會增強為颱風，但時間點及路徑還有不確定性。

溫度方面，張竣堯表示，周六前天氣晴朗，各地高溫32至35度，大台北地區及南部近山區有36度高溫。周日起由於水氣逐漸增加，雲量較多，各地高溫降為30至34度，感受還是偏熱。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）